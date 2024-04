Bình Dương: Bắt được hung thủ sát hại người phụ nữ trong KCN Sóng Thần

Thông tin trên được một lãnh đạo Công an TP Dĩ An, Bình Dương cho biết vào sáng 18/4.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang lấy lời khai nghi phạm này nên chưa tiết lộ danh tính và nguyên nhân gây án.

Trước đó, tối 17/4, người đi đường phát hiện một phụ nữ ngồi gục trên trên đường số 9 trong Khu công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An) trên người có vết thương. Khi kiểm tra, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong nên báo cánh sát.

Người dân theo dõi vụ việc

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân tử vong được xác định là chị P.N.L. (SN 1972, ngụ TPHCM), trên người có nhiều vết thương.

Xác định đây là vụ án mạng nên cảnh sát tung lực lượng truy bắt hung thủ gây án.