Tỷ phú Bill Gates đã dành vài thập kỷ cảnh báo mọi người những vấn đề đáng lo ngại, từ thảm họa khí hậu đến các cuộc tấn công mạng tàn khốc.

Một số thảm họa tiềm tàng khiến Gates rất lo ngại bởi bất ổn trong thế giới ngày nay có thể châm ngòi cho “một cuộc chiến tranh lớn”, ông nói với CNBC Make It. “Thậm chí nếu chúng ta tránh được một cuộc chiến tranh lớn ... thì, vâng, sẽ có một đại dịch khác, rất có thể là trong 25 năm tới”.

Đại dịch là điều không thể tránh khỏi. Nghiên cứu cho thấy chúng đang trở nên phổ biến hơn do tình trạng biến đổi khí hậu và gia tăng dân số. Đối với Gates và những người đi theo chủ nghĩa sức khỏe toàn cầu, câu hỏi không phải là liệu một đại dịch khác có sớm xảy ra hay không — mà là liệu các quốc gia có chuẩn bị tốt cho các thảm họa.

“Quốc gia mà thế giới kỳ vọng sẽ dẫn đầu và trở thành hình mẫu đã không đáp ứng được những kỳ vọng đó”, Bill Gates nói và ám chỉ đến Mỹ.

Gates đã viết 1 quyển sách có tên “Cách ngăn ngừa đại dịch tiếp theo” vào năm 2022, trong đó ông chỉ trích nhiều giới chức không chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi kịch bản. Một số lời khuyên đã được đưa ra, bao gồm chính sách cách ly chặt chẽ, đầu tư theo dõi dịch bệnh và thúc đẩy nghiên cứu, phát triển vaccine.

Bill Gates chia sẻ 1 nỗi sợ khiến ông mất ngủ mỗi đêm

Mặc dù đã có một số tiến triển và tăng chi tiêu cho công tác chuẩn bị ứng phó, Bill Gates thừa nhận mọi thứ vẫn chưa đủ.

“Mặc dù đã rút ra được một số bài học từ đại dịch COVID-19, song vẫn chưa thể bằng những gì tôi mong đợi, thật đáng buồn”, ông nói.

Trong buổi chiếu trước loạt phim Netflix “What’s Next? The Future with Bill Gates”, Gates đã ngồi lại với Tiến sĩ Anthony Fauci, cựu giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia. Trong cuộc trò chuyện, Fauci kiên quyết rằng các quốc gia giàu có nhất, như Mỹ, đã có “trách nhiệm đạo đức” trong việc chia sẻ nguồn tài nguyên dồi dào để ngăn chặn sự lây lan.

Mùa hè này, Fauci đã xuất bản hồi ký có tên “On Call”, trong đó bày tỏ mối quan ngại về việc thế giới đang phải đối mặt với khủng hoảng sự thật vì tin giả tràn lan, làm lung lay niềm tin của công chúng với các sáng kiến về sức khỏe cộng đồng.

Theo Business Insider, Bill Gates vốn đã có ý định cho đi toàn bộ tài sản của mình từ lâu để phục vụ lợi ích xã hội. Ông thậm chí còn không có ý định để lại tài sản thừa kế cho con cái.

“Trong tương lai, tôi dự định dùng toàn bộ số tiền mình có cho quỹ từ thiện. Tôi sẽ dần rời khỏi danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới”, nhà sáng lập Microsoft khẳng định.

Trong một bài trả lời phỏng vấn với chương trình truyền hình “This Morning” của Anh vào năm 2016, Bill Gates đã đưa ra lời giải thích cho quyết định có phần kỳ lạ. Thay vì nhận khoản tiền thừa kế khổng lồ, các con của Bill Gates sẽ nhận được một nền giáo dục tốt để có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Ông khẳng định các con vẫn có được một sự an toàn tài chính nhất định để không bao giờ bị nghèo đi.

“Việc để lại tài sản thừa kế cho con cái là không tốt. Thế hệ tương lai sẽ không có động lực làm việc chăm chỉ và đóng góp cho xã hội”, ông nói, đồng thời cho biết các con hiểu được quyết định của cha mình và cảm thấy tự hào vì Bill Gates đã dùng tài sản để giúp đỡ người nghèo trên thế giới.

“Những đứa con của tôi sẽ được tận hưởng một nền giáo dục tuyệt vời và một khoản tài chính để đảm bảo chúng không bao giờ nghèo đi, tuy nhiên chúng phải ra ngoài để tự xây dựng sự nghiệp của mình”, vị tỷ phú nhấn mạnh.

Theo: CNBC, BI