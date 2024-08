Bất ngờ: Bị vợ kiểm soát đến từng phút, Bill Gates thường trốn nhà đi gặp Warren Buffett vì quá mệt mỏi, hé lộ nguyên nhân có thể dẫn đến ly hôn

Trong cuốn "Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and his Quest to Shape the World" của tác giả Anupreeta Das đã tiết lộ một câu chuyện là về Bill Gates.

Vị tỷ phú này được đánh giá là một trong những doanh nhân thành công nhất thế giới với khối tài sản khổng lồ cùng nhiều dự án từ thiện, thế nhưng Bill Gates lại nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi vì lịch trình dày đặc đến từng phút khi ông phải tham gia hết cuộc họp này đến sự kiện khác.

Lịch trình của Bill Gates được cả một đội ngũ trợ lý lên kế hoạch chính xác đến từng phút, thậm chí ngay cả giờ nghỉ giải lao cũng được lên kế hoạch tỉ mỉ, chia nhỏ các khoản thời gian ra mỗi 5 phút.

Điều đáng chú ý ở đây là phần lớn lịch trình này được quản lý và sắp xếp theo chỉ đạo của người vợ Melinda French Gates khi cặp đôi còn chưa ly dị, khiến Bill Gates khó lòng từ chối hay phàn nàn.

Điều này đã khiến Bill Gates đôi khi cảm thấy mệt mỏi và nhiều lần trốn họp, giấu vợ để đi gặp người bạn thân Warren Buffett.

Theo tác giả Das, có những ngày nhà sáng lập Microsoft sẽ lặng lẽ đi máy bay riêng đến Omaha để thăm Buffett và thoát khỏi cuộc sống bị kiểm soát theo lịch trình chặt chẽ, bao gồm cả thời gian cá nhân bị sắp xếp bởi người vợ.

"Khi Buffett hỏi Gates tại sao không thể kiểm soát đời mình và sống theo ý muốn thì Gates thường chỉ nhún vai. Trong email, ông Buffett nói: ‘Bill Gates thích sống có lịch trình còn tôi thì không’", tác giả Das cho hay.

Đôi khi đích thân Warren Buffett còn đến tận sân bay để đón Bill Gates và có những cuộc trò chuyện thoải mái trong thời gian rảnh. Nếu Bill Gates không thể bay đến Omaha thì đôi bạn thân này sẽ chơi bài Bridge trực tuyến để giải trí.

Nhà sáng lập Microsoft đã từng khen ngợi cách sống thoải mái của Buffett.

"Phải mất nhiều thời gian để tôi nhận ra rằng bạn không cần lấp đầy từng giây trong lịch trình của mình để thành công. Nếu nhìn lại thì đây là bài học đáng lẽ ra tôi phải nhận thấy sớm hơn nếu xem xét kỹ lịch trình công việc của Warren Buffett", tỷ phú Bill Gates từng viết trên Threads vào tháng 5/2024.

Hiện vẫn chưa rõ liệu việc bà Melinda kiểm soát quá chặt chẽ thời gian của Bill Gates có phải là một trong những nguyên nhân dẫn đến ly hôn hay không.

Tuy nhiên tờ Business Insider (BI) nhận định kể từ khi Bill Gates ly hôn vợ vào năm 2021 cũng như việc Buffett từ chức khỏi quỹ "Gates Foundation", mối quan hệ của đôi bạn thân này đã dần nguội lạnh.

*Nguồn: BI