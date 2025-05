Bill Gates chỉ trích Elon Musk: “Người giàu nhất thế giới đang giết chết những đứa trẻ..."

Trong phát ngôn gay gắt nhất từ trước đến nay nhằm vào người từng được xem là truyền nhân trong giới tỉ phú công nghệ, Bill Gates đã thẳng thừng cáo buộc Elon Musk là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của hàng nghìn trẻ em ở các quốc gia nghèo do cắt giảm viện trợ nước ngoài.

Phát biểu này được đưa ra trong hai cuộc phỏng vấn gần đây với The New York Times Magazine và The Financial Times, khi ông Gates lên án vai trò của Musk trong việc điều hành Cơ quan Hiệu quả Chính phủ Mỹ dưới thời chính quyền Trump. Theo Gates, những cắt giảm sâu vào Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) – nơi từng giữ vai trò tuyến đầu trong cuộc chiến chống các bệnh như sởi, HIV và bại liệt – đã khiến nỗ lực hàng chục năm chống bệnh tật trên toàn cầu bị “xé vụn”.

Ông Gates không ngần ngại dùng từ “put in the wood chipper” (như nghiền nát bằng máy xay gỗ) để mô tả cách Musk đã “hủy diệt” USAID. Lời lẽ đó nhắm thẳng vào phát ngôn trước đó của Musk trên mạng xã hội, nơi ông từng tỏ ra tự hào về những khoản cắt giảm.

Elon bị chỉ trích vì đã nghiền nát USAID. Ảnh: Cepr

Câu hỏi được đặt ra: liệu Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX có thật sự nghiêm túc với cam kết “Giving Pledge” mà ông từng ký năm 2012, cam kết sẽ cho đi ít nhất một nửa tài sản của mình? Theo Gates, “Anh ta có thể trở thành một nhà từ thiện vĩ đại. Nhưng hiện tại, người đàn ông giàu nhất thế giới lại đang góp phần giết chết những đứa trẻ nghèo nhất.”

Trong bài phỏng vấn được Financial Times đăng tải hôm thứ Năm, ông Gates thậm chí còn gay gắt hơn: “Hình ảnh người giàu nhất thế giới giết chết những đứa trẻ nghèo nhất thật sự là điều không ai muốn thấy.”

Tuyên bố của Gates được đưa ra đúng thời điểm ông công bố kế hoạch chuyển giao gần như toàn bộ tài sản cá nhân, khoảng 200 tỉ USD cho các hoạt động từ thiện trong 20 năm tới, đồng thời chấm dứt hoạt động của Quỹ Gates sau đó.

Đáp trả những lời buộc tội nặng nề, Nhà Trắng đã ra tuyên bố bênh vực Elon Musk, gọi ông là “một người yêu nước đang thực hiện sứ mệnh loại bỏ lãng phí, gian lận và lạm dụng” cho Tổng thống Trump. Phát ngôn viên Harrison Fields còn mỉa mai Gates là “người ngoài cuộc nên học cách tôn vinh nỗ lực hy sinh của nhà đổi mới vĩ đại đang đấu tranh vì quyền lợi của người nộp thuế Mỹ.”

Cuộc khẩu chiến giữa hai biểu tượng công nghệ một lần nữa khẳng định rằng, khi tỉ phú bước vào chính trị, họ không chỉ chia rẽ dư luận bằng những tầm nhìn, mà còn bằng những hậu quả sinh tử ngoài đời thực.

Theo The New York Times, Financial Times