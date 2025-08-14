"Biểu tượng 65 tuổi" ngành nhựa Rạng Đông Holding sắp phá sản

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (Nhựa Rạng Đông – RDP) vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản từ Tòa án Nhân dân TP HCM, sau khi cơ quan này xem xét đơn yêu cầu của Công ty Cổ phần Rạng Đông Films – công ty con của RDP. Theo quyết định, trong vòng 30 ngày, các chủ nợ cần gửi giấy đòi nợ, nêu rõ số tiền gốc, lãi và khoản bồi thường theo hợp đồng.

Trước đó, cuối tháng 1, RDP nhận thông báo thụ lý đơn yêu cầu phá sản từ Rạng Đông Films với lý do mất khả năng thanh toán. Tòa án yêu cầu doanh nghiệp giải trình nguyên nhân, kê khai tài sản, danh sách chủ nợ và người mắc nợ.

Nhựa Rạng Đông thành lập năm 1960, từng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ngành nhựa. Trước năm 2016, công ty duy trì lợi nhuận hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Sau khi chuyển sang mô hình công ty mẹ – công ty con (holding), RDP mở rộng đầu tư sang bất động sản và khu công nghiệp. Năm 2019, công ty đạt đỉnh lợi nhuận hơn 70 tỷ đồng, nhưng kết quả kinh doanh biến động mạnh trong các năm sau đó.

Tình hình tài chính Năm 2023, RDP báo lỗ kỷ lục gần 147 tỷ đồng, lỗ lũy kế gần 206 tỷ đồng; nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn khoảng 122 tỷ đồng. Cũng trong năm này, công ty phải bồi thường hơn 178 tỷ đồng do thua kiện Sojitz Planet về hợp đồng mua bán cổ phần.

Đến nửa đầu năm 2024, lợi nhuận sau thuế tiếp tục âm hơn 64,5 tỷ đồng, kèm nợ hàng chục tỷ đồng tiền thuế. Các yếu tố này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp này từng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hai lần nhưng đều bất thành, với tỷ lệ cổ đông tham dự khoảng 15% và không có lãnh đạo tham dự. Đại diện công ty cho biết không gửi thư mời lần hai do chưa thanh toán 55 triệu đồng phí bưu điện.

Trong giai đoạn này, RDP liên tục chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên, quý III, quý IV, báo cáo quản trị và báo cáo kiểm toán năm 2024. CEO Huỳnh Kim Ngân giải thích nguyên nhân là thiếu nhân sự, đặc biệt là nhân sự kế toán nghỉ việc hàng loạt. Bà cũng thừa nhận từ nửa cuối năm 2023, tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn, kéo theo việc các công ty con và đơn vị thành viên ngừng hoạt động.

Cuối năm 2024, Chủ tịch Hồ Đức Lam (em bà Hồ Thị Kim Thoa – cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) cùng toàn bộ bốn thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm, khiến hội đồng không còn thành viên.

Cổ phiếu và nghĩa vụ công bố thông tin Tháng 4/2025, cổ phiếu RDP bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HoSE. Khi chuyển sang giao dịch tại UPCoM, mã cổ phiếu này lập tức bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đình chỉ giao dịch vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Đến giữa tháng 7, HNX tiếp tục cảnh báo do công ty chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên. Hiện cổ phiếu RDP bị đình chỉ ở mức giá 1.300 đồng một đơn vị