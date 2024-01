Biến thể phụ JN.1 chiếm khoảng 62% số ca mắc COVID-19 ở Mỹ

(Ảnh minh họa: AP)

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ hôm 5/1 thông báo.



CDC Mỹ cho biết, chủng virus JN.1 , phiên bản sau của biến thể phụ BA.2.86, hiện là biến thể được xuất hiện rộng rãi nhất ở Mỹ và trên toàn cầu. CDC Mỹ cho biết thêm, JN.1 cũng là biến thể phổ biến ở châu Âu và đang gia tăng mạnh ở châu Á.

Phạm vi dự đoán là từ 55% đến 68% số trường hợp nhiễm COVID-19 là do JN.1, tăng so với tỷ lệ lưu hành ước tính từ 39% đến 50% số ca bệnh ở Mỹ do CDC dự đoán tính đến ngày 23/12/2023.

CDC cho biết, hiện không có bằng chứng nào cho thấy, JN.1 gây bệnh nặng hơn và các loại vaccine hiện hữu được bổ sung dự kiến sẽ tăng cường khả năng bảo vệ chống lại biến thể phụ JN.1.

CDC thông tin, số ca nhập viện do COVID-19 ở nước này đã tăng 20,4% trong tuần kết thúc vào ngày 30/12/2023.

Vào tháng 12/2023, Tổ chức Y tế Thế giới đã phân loại JN.1 là một "biến thể được quan tâm" và cho biết, bằng chứng hiện tại cho thấy, chủng virus này có nguy cơ thấp đối với sức khỏe cộng đồng.