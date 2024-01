Số ca Covid-19 tăng vọt sau nghỉ lễ, Thái Lan theo dõi sát biến thể phụ mới JN.1

Giáo sư Wasan Jantarathit, Giám đốc Trung tâm Gen học y tế thuộc bệnh viện Ramathibodi ở thủ đô Bangkok cảnh báo khả năng lây lan rộng của biến thể Covid-19 JN.1 tại Thái Lan, sau khi nhiều ca nhiễm biến thể này được ghi nhận tại các quốc gia châu Âu, Singapore và Mỹ.

Tính tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm biến thể JN.1 tại nước này, trong khi số ca mắc Covid-19 đang gia tăng trên cả nước khi mọi người quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ đón năm mới 2024, với tỷ lệ nhập viện tăng 7% vào tuần trước. Số bệnh nhân Covid-19 cần hỗ trợ về hô hấp cũng tăng 13,8%, với số ca mắc mới duy trì ở mức 4.000 - 6.000 ca/ngày trong tuần này.

Sân bay Suvarnabhumi đông nghịt khách dịp nghỉ lễ đón năm mới 2024.

Theo giáo sư Wasan, các triệu chứng của biến thể JN.1 không nghiêm trọng nhưng vẫn gây lo ngại do biến thể này có thể lây lan nhanh chóng, đòi hỏi hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, các triệu chứng bất thường về tiêu hóa cũng đã được ghi nhận khi biến thể JN.1 được phát hiện trong nước thải ở nhiều quốc gia khác nhau, cho thấy khả năng virus di chuyển từ phổi đến hệ tiêu hóa, dẫn đến sự hiện diện của virus trong nước thải.

Giới chức y tế Thái Lan khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở khu vực công cộng và tuân thủ các biện pháp phòng dịch để tránh lây lan virus. Giáo sư Wasan cũng cho biết WHO sẽ sớm tiến hành sản xuất một loại vaccine mới để ngăn ngừa hiệu quả hơn sự lây nhiễm từ các biến thể Covid-19 mới nổi.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể JN.1 của virus SARS-CoV-2 đang gia tăng nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. Đây là biến thể phụ nhánh BA.2.86 của Omicron, và thuộc nhóm biến thể cần quan tâm (VOI) theo phân loại của WHO. Biển thể này có khả năng né tránh hệ miễn dịch tốt hơn nhưng không gây ra triệu chứng khác biệt so với các biến thể trước đó.

Tại Thái Lan, phần lớn người dân đã được tiêm vaccine hóa trị hai ngừa Covid-19, tuy không thể ngăn được khả năng lây nhiễm nhưng có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng khi nhiễm virus SARS-CoV-2.