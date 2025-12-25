“Biển người” đổ về Trường Đại học Thăng Long đêm Noel: Sức hút từ tuyết rơi và pháo hoa chưa bao giờ hạ nhiệt

Trường Đại học Thăng Long từ lâu đã trở thành điểm đến được yêu thích mỗi mùa Giáng sinh, bởi năm nào trường cũng mở cửa tự do cho tất cả mọi người và luôn đầu tư mạnh tay, mang đến những trải nghiệm khiến người tham dự "đi một lần là nhớ".

Giữ vững phong độ qua các năm, chương trình Noel năm nay với chủ đề "Thang Long White Christmas" tiếp tục chiếm spotlight khi thu hút hàng nghìn người đổ về khuôn viên trường.

Lưu giữ khoảnh khắc Giáng sinh tuyệt vời nhất thời sinh viên

Cùng "zoom" cận cảnh xem Thang Long White Christmas đã mang tới một "bữa tiệc" Noel mãn nhãn thế nào mà khiến dân tình rần rần như vậy nhé!

Cây thông khổng lồ – background được săn đón mỗi mùa Giáng sinh

Ngay từ sớm, rất đông các bạn trẻ đã đổ về khu vực Vườn sinh viên của trường để chụp hình bên cây thông LED khổng lồ cao gần 15m. Trước vẻ đẹp choáng ngợp của hàng trăm ánh đèn và phụ kiện lấp lánh, ai nấy đều phải thốt lên trầm trồ. Chẳng thế mà khu vực cây thông này lúc nào cũng đông đúc, bởi ai cũng muốn có có cho mình những tấm ảnh check-in bên background ngập tràn không khí Giáng sinh này.

Sinh viên hào hứng ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên cây thông Noel rực rỡ, mang đến bầu không khí lễ hội ấm áp ngay trong khuôn viên trường

Tuyết rơi trắng xóa tựa trời Âu

Không khó để bắt gặp những đoạn clip "viral" hàng trăm ngàn lượt xem về cảnh tuyết rơi tại Trường Đại học Thăng Long phủ sóng khắp các trang mạng xã hội. Đây là hoạt động "signature" được mong chờ nhất mỗi mùa Giáng sinh của trường và năm nào cũng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

"Biển người" cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc 'tuyết rơi' đầy cảm xúc dưới cây thông Noel khổng lồ

Không phải hiệu ứng ánh sáng, hay bông xốp, Nhà trường đầu tư hẳn máy phun tuyết nhân tạo đặt trên đỉnh cây thông khổng lồ, tạo ra "mưa tuyết" rơi trắng xóa vô cùng chân thực. Đứng dưới cây thông sáng lung linh, từng bông tuyết rơi trong không khí se lạnh mùa Đông, bạn ngỡ như đang lạc vào khung cảnh Giáng sinh lãng mạn nơi trời Âu hay những thước phim Hàn Quốc.

"Hà Nội không thiếu các địa điểm trang trí Noel bắt mắt, nhưng hai năm nay mình đều rủ bạn đến Thăng Long. Ở đây có tuyết rơi, có pháo hoa, âm nhạc, cảm giác chạm được, thấy rõ cái lạnh và không khí Giáng sinh, rất khác so với những chỗ mình từng đến", Thanh Huyền, 21 tuổi chia sẻ.

"Đặc sản" pháo hoa rực sáng trời đêm

Pháo hoa thường gắn liền với Tết, nhưng tại Trường Đại học Thăng Long, pháo hoa đêm Noel đã trở thành một dấu ấn riêng biệt.

Thời khắc pháo hoa bung nở rực rỡ trên bầu trời đêm, hòa cùng tiếng reo hò của biển người, giữa không gian ngập tràn tuyết trắng và ánh đèn lung linh, thực sự đã tạo nên khoảnh khắc khó quên cho bất cứ ai tham dự Thang Long White Christmas vừa qua.

Màn pháo hoa ấn tượng rực sáng giữa không gian lễ hội, mang theo những ước nguyện tốt đẹp cho một mùa Giáng sinh an lành và năm mới thành công

Góc chụp ảnh Giáng sinh lung linh khắp khuôn viên trường

Mỗi mùa Giáng sinh, Trường Đại học Thăng Long lại khoác lên mình giao diện mới, rực rỡ mùa lễ hội ngay từ đầu tháng 12. Từ Vườn sinh viên cho đến từng góc nhỏ như hành lang, sảnh chính tòa nhà, xích đu… đều được trường trang trí theo chủ đề Giáng sinh để các bạn trẻ có thể lưu giữ những hình ảnh đẹp mọi lúc, mọi nơi.

Bên cạnh cây thông LED quen thuộc, điểm mới nổi bật của Vườn sinh viên năm nay là sự xuất hiện của quán cafe Blue Island lấy cảm hứng từ kiến trúc Địa Trung Hải. Đêm Noel vừa qua, quán đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng để mọi người vừa nhâm nhi đồ uống nóng hổi, vừa ngắm tuyết rơi lãng mạn trong tiếng nhạc du dương mùa lễ hội dưới cây thông khổng lồ.

Một điểm nhấn khác là cây thông tại sảnh chính tòa nhà. Với tone xanh dương – trắng lạ mắt, khác hẳn gam màu Noel truyền thống, kết hợp cùng những trái châu gốm sứ tinh xảo, cây thông mang đến một vẻ đẹp rất riêng. Bảo sao dân tình "đổ đứ đừ", thi nhau check-in để sở hữu những bức hình Giáng sinh độc - lạ - chất.

Quán cafe Blue Island là điểm nhấn mới trong mùa Giáng sinh năm nay tại Trường Đại học Thăng Long

Âm nhạc kết nối cảm xúc

Không chỉ thỏa mãn phần nhìn, Nhà trường còn setup riêng một sân khấu biểu diễn âm nhạc từ chính các bạn sinh viên Khoa Âm nhạc ứng dụng. Với đa dạng màu sắc, từ những giai điệu Giáng sinh rộn ràng như "Santa, Can’t You Hear Me" đến những bản tình ca da diết như "Phép màu", "Từng quen",... mỗi ca khúc vang lên đều như một cái chạm nhẹ vào cảm xúc, kết nối mọi người lại gần nhau qua ngôn ngữ của âm nhạc.

Sân khấu biểu diễn âm nhạc từ chính các bạn sinh viên Khoa Âm nhạc ứng dụng

Mở cửa miễn phí – Noel cho tất cả mọi người

Một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên hiệu ứng lan tỏa cho mỗi mùa Noel Thăng Long chính là việc mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người. Bất cứ ai cũng có thể trở thành một phần của bữa tiệc Giáng sinh lung linh này, từ hội bạn thân rủ nhau lên đồ "sống ảo", đến các cặp đôi hẹn hò lãng mạn, hay các gia đình đưa con nhỏ đi chơi lễ…

Niềm vui vỡ òa và những nụ cười rạng rỡ của các bạn sinh viên trong giây phút thăng hoa nhất của đêm hội Giáng sinh

Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của đêm hội, nhiều người còn thong thả dạo quanh các gian hàng Giáng sinh, thưởng thức đồ ăn nóng hổi… Tiếng cười nói rộn ràng lan tỏa khắp không gian, tạo nên một đêm Giáng sinh ấm áp, đầy gắn kết.

Thang Long White Christmas đã khép lại, nhưng những video, hình ảnh đẹp về đêm hội chắc chắn sẽ còn "chiếm sóng" mạng xã hội trong nhiều ngày tới. Qua mỗi sự kiện được đầu tư hoành tráng, Trường Đại học Thăng Long lại ghi thêm điểm trong mắt giới trẻ nhờ cách xây dựng không gian học đường năng động, luôn đề cao đời sống tinh thần sinh viên với nhiều hoạt động mới mẻ và thú vị.