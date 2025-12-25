1.000 sinh viên bị nợ hàng chục tỷ đồng tiền sinh hoạt phí: Đại học Sài Gòn lên tiếng, "mong thông cảm"

Những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện một số bài chia sẻ, phản ánh chuyện sinh viên của Trường Đại học Sài Gòn (SGU) vẫn chưa nhập được tiền hỗ trợ sinh hoạt phí. Bên cạnh đó, một số sinh viên sư phạm năm thứ 3 khóa K23 của trường này cũng đã gửi phản ánh tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cho đến nay, sinh viên sư phạm khóa 23, 24 của nhà trường vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP.

Sinh viên cho biết trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng số tiền các em được hỗ trợ là 3,63 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, sinh viên sư phạm của trường khóa 21,22 đã nhận được khoản tiền này từ cuối tháng 12/2024, tháng 1/2025 và một số thì được chi trả vào tháng 11/2025.

Chia sẻ trên VnExpress, Hoàng Nhi, sinh viên năm thứ 3 ngành Sư phạm Tiểu học, trường Đại học Sài Gòn (SGU), cho biết đăng ký diện đào tạo theo nhu cầu xã hội ngay từ khi nhập học.

Theo Nghị định 116 của Chính phủ, ngoài được miễn học phí, Nhi sẽ nhận thêm 3,63 triệu đồng mỗi tháng để chi trả sinh hoạt phí. Nhi cho hay em chọn Sư phạm để đỡ đần gia đình, nhưng mấy năm qua vẫn phải xin bố mẹ tiền sinh hoạt hàng tháng khiến em rất áp lực. Nhi cho biết khoản hỗ trợ chưa nhận được đến nay đã hơn 70 triệu đồng.

Ngày 23/12, trả lời phỏng vấn trên VnExpress, đại diện trường Đại học Sài Gòn xác nhận hơn 1.000 sinh viên khóa 2023, 2024 chưa được nhận hỗ trợ sinh hoạt phí.

Trường Đại học Sài Gòn.

Theo phía nhà trường, Đại học Sài Gòn chỉ là đơn vị đào tạo, còn việc cấp kinh phí hỗ trợ thuộc thẩm quyền của các Sở, ban ngành của TP HCM. Trường đã chủ động phối hợp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đầu tháng 10, sau khi cung cấp danh sách sinh viên theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, trường liên tục làm việc với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước để xin cấp kinh phí.

Đại diện nhà trường cũng giải thích thêm rằng việc chậm là do yếu tố khách quan từ quá trình phê duyệt dự toán năm 2025 và những thay đổi trong chính sách, từ "đặt hàng" sang "đào tạo theo nhu cầu xã hội". Lý do nữa là một số sinh viên xin hủy đăng ký nhận hỗ trợ khiến trường phải điều chỉnh danh sách ở từng giai đoạn, tốn thời gian.

Theo Nghị định 116 của Chính phủ, sinh viên sư phạm gồm ba diện: đào tạo theo nhu cầu xã hội; giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; tự do.

Sinh viên hai nhóm đầu được miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng mỗi tháng. Kinh phí này từ ngân sách của các địa phương, bộ, ngành, thông qua hình thức đặt hàng với các trường.

Sinh viên đăng ký phải làm việc trong ngành giáo dục trong hai năm sau khi tốt nghiệp. Thời gian làm việc dài gấp đôi chương trình đào tạo. Nếu không, họ bị buộc hoàn lại tất cả chi phí.

Thông báo từ phía Đại học Sài Gòn

Sáng hôm nay (25/12), Trường ĐH Sài Gòn đã lên tiếng về việc chậm trễ chi trả tiền sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm. Thông báo cũng đã được đăng tải lên fanpage chính thức của nhà trường.

Theo bản thông báo, nhà trường cho biết thông qua công tác nắm bắt tình hình tư tưởng sinh viên, Ban Giám hiệu và các phòng ban chức năng đã ghi nhận nhiều ý kiến, tâm tư và lo lắng của các sinh viên khối ngành đào tạo giáo viên liên quan đến việc chậm chi trả sinh hoạt phí.

Đặc biệt, Nhà trường cũng đã theo dõi sát sao và ghi nhận các thông tin phản ánh trên các trang mạng xã hội và qua các bài viết trên báo chí gần đây. Việc chậm trễ nhận được khoản hỗ trợ sinh hoạt phí đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hằng ngày của sinh viên.

Về vấn đề này, Nhà trường đã và đang tích cực phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, Kho bạc Nhà nước khu vực II để hoàn tất việc giải ngân kinh phí và sẽ thực hiện việc chi trả sinh hoạt phí qua tài khoản ngân hàng cho sinh viên.

Nhà trường luôn xem sinh viên là trung tâm của mọi hoạt động, việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của sinh viên luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhà trường rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ sinh viên khối ngành đào tạo giáo viên.

Trong thời gian đợi chi trả sinh hoạt phí, các em sinh viên có những khó khăn cần được hỗ trợ, Nhà trường đề nghị các em liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên của Trường (phòng D.001, cơ sở chính) để được hỗ trợ kịp thời.

T/H