"Tôi thấy hoa Quảng An đa dạng, giá lại rẻ hơn mua ngoài. Tôi mua những bó lớn mỗi loại một ít để về tự kết cho con tặng cô, vừa kinh tế mà vừa đúng ý. Năm nay hoa đắt hơn so với mọi năm nhưng so với dịp Valentine thì không tăng đáng kể". chị Hương (44 tuổi, Hàng Bạc) cho biết.