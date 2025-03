Biến chồng biến: "Tổng tài" When the Phone Rings bị điều tra

Ngày 14/3, giữa lúc dân tình đang nháo nhào theo dõi Kim Soo Hyun lên tiếng về bê bối đời tư của anh với Kim Sae Ron, truyền thông Hàn Quốc như tờ Nate, CBS No Cut News, Chosun Ilbo... đã gây sốc khi đưa tin nam diễn viên Yoo Yeon Seok đang bị điều tra vì nghi ngờ trốn thuế 1 số tiền lớn.

Theo thông tin của CBS No Cut News, Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành 1 cuộc kiểm toán chặt chẽ đối với tài tử When the Phone Rings và yêu cầu nam diễn viên nộp thêm 7 tỷ won (khoảng 120 tỷ đồng) tiền thuế. Cơ quan này cũng xác định phương thức "trốn thuế" của Yoo Yeon Seok gần giống trường hợp của "Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới" Honey Lee là lập công ty riêng để được đánh thuế theo dạng doanh nghiệp, không phải dạng thu nhập cá nhân.

Yoo Yeon Seok bị điều tra về hành vi trốn thuế

Thông tin nam diễn viên bị điều tra và vướng cáo buộc trốn thuế gây chấn động, thậm chí leo lên top 1 hot search MXH Weibo. Khoản thuế phải nộp bù của Yoo Yeon Seok còn cao hơn so với trường hợp của tài tử hạng A Lee Byung Hun - người đã bị truy thu 6 tỷ won (105 tỷ đồng) tiền thuế sau cuộc điều tra.

Trước nghi vấn vi phạm pháp luật có nguy cơ khiến danh tiếng "bay màu", phía Yoo Yeon Seok cho biết họ không đồng ý với quyết định của cơ quan thuế và cũng đã đệ đơn yêu cầu xem xét lại việc đánh thuế vào tháng 1 năm nay.

Nam diễn viên phản đối quyết định của Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc

"Đây là vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn đánh thuế và cách giải thích luật thuế. Chúng tôi không đồng tình với quyết định này, và vào tháng trước, Yoo Yeon Seok đã chính thức đệ đơn yêu cầu kiểm tra lại số tiền thuế trước khi thanh toán cho cơ quan thuế. Yoo Yeon Seok và công ty sẽ tích cực giải trình theo đúng trình tự pháp lý. Nếu sau quá trình kiểm tra thuế, cơ quan chức năng xác nhận có sai sót từ phía Yoo Yeon Seok, anh sẽ nộp phạt. Tuy nhiên, nếu lỗi do cơ quan thuế đã tính sai, số tiền có thể được điều chỉnh giảm xuống còn khoảng 3 tỷ won (hơn 52 tỷ đồng).

Tuy nhiên, chúng tôi xin nhấn mạnh việc kiểm tra lại thuế không phải là hành động trốn thuế, mà là quy trình hợp pháp để đảm bảo số thuế áp dụng được tính chính xác. Là một diễn viên, anh ấy luôn tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế một cách nghiêm túc. Chúng tôi mong công chúng hiểu rằng Yoo Yeon Seok luôn có trách nhiệm với tư cách là một công dân", phía Yoo Yeon Seok phản hồi.

Danh tiếng, hình ảnh của Yoo Yeon Seok ít nhiều bị ảnh hưởng khi vướng cáo buộc vi phạm pháp luật

Yoo Yeon Seok sinh năm 1984, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2003. Năm 2024, anh trở thành cái tên khiến khán giả "phát cuồng" khi vào vai "tổng tài", "phát ngôn viên nhà Xanh" Baek Sa Eon trong siêu phẩm ngôn tình đang hot nhất thời điểm đó When The Phone Rings. Bộ phim thu hút được lượng lớn người xem và thảo luận trên khắp châu Á. Yoo Yeon Seok và bạn diễn Chae Soo Bin cũng nhận được giải Cặp đôi đẹp nhất tại các lễ trao giải.

Nguồn: Nate, CBS No Cut News