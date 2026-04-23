BIDV, Vietcombank, Techcombank, ACB,... thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Khách hàng cần lưu ý gì khi giao dịch?

Gần đây, nhiều ngân hàng đã công bố lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 năm 2026, giúp khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, ngân hàng tạm dừng giao dịch tại các chi nhánh và phòng giao dịch trong ngày 27/4/2026 và hoạt động trở lại bình thường từ ngày 28/4/2026. Trong thời gian nghỉ lễ, các kênh ngân hàng số và hệ thống ATM của BIDV vẫn hoạt động 24/7, đảm bảo nhu cầu giao dịch cơ bản của khách hàng không bị gián đoạn.

Tại Ngân hàng TMCP Kiên Long, ngân hàng thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ chiều thứ Bảy (25/4) đến hết ngày 27/4/2026 và hoạt động trở lại vào thứ Ba (28/4/2026). Đối với kỳ nghỉ 30/4 – 1/5, KienlongBank nghỉ từ ngày 30/4 đến hết 3/5/2026, giao dịch trở lại vào thứ Hai (4/5/2026). Trong thời gian nghỉ lễ, các kênh như ATM, STM và ngân hàng điện tử vẫn hoạt động bình thường.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Á Châu cho biết sẽ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 26/4 đến hết 27/4/2026 và hoạt động trở lại vào ngày 28/4/2026. Riêng ngày thứ Bảy (25/4/2026), các chi nhánh và phòng giao dịch của ngân hàng vẫn làm việc cả ngày. Với kỳ nghỉ 30/4 – 1/5, ACB nghỉ từ ngày 30/4 đến hết 2/5/2026 và hoạt động trở lại vào ngày 4/5/2026. Trong suốt thời gian nghỉ, các dịch vụ ngân hàng số, ATM và chăm sóc khách hàng vẫn được duy trì.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 27/4/2026 và mở cửa trở lại vào ngày 28/4/2026. Đối với kỳ nghỉ 30/4 – 1/5, ngân hàng nghỉ từ ngày 30/4 đến hết 2/5/2026, hoạt động trở lại vào ngày 4/5/2026. Các kênh ngân hàng số, ATM/CDM và điểm chấp nhận thẻ vẫn hoạt động xuyên suốt.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank) nghỉ giao dịch 3 ngày trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; lễ Chiến thắng và ngày Quốc tế lao động năm 2026. Cụ thể, thời gian nghỉ giao dịch dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là 1 ngày vào Thứ Hai (ngày 27/04/2026). Thời gian nghỉ giao dịch dịp lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 là 2 ngày, gồm Thứ Năm và Thứ Sáu (ngày 30/4/2026 và 01/5/2026).

Nhìn chung, lịch nghỉ của các ngân hàng năm nay tương đối đồng bộ, bám sát lịch nghỉ lễ toàn quốc. Hoạt động tại quầy giao dịch sẽ tạm dừng trong các ngày nghỉ, trong khi các kênh giao dịch trực tuyến và hệ thống ATM vẫn vận hành bình thường để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh thông báo lịch nghỉ, các ngân hàng cũng lưu ý khách hàng nên cảnh giác trước các hình thức giả mạo, lừa đảo tài chính trong dịp nghỉ lễ.