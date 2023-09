Bị tố phân biệt chủng tộc với Hyeri (Reply 1988), hãng hàng không ở Mỹ nói gì?

Vào ngày 31/8, nữ diễn viên kiêm idol Hyeri (Reply 1988) bất ngờ tố 1 hãng hàng không ở Mỹ tự ý hạ hạng vé của cô và không bồi hoàn tiền. Vì Hyeri đặt đến 2 ghế tại khoang hạng nhất nhưng đều bị hạ hạng nên cư dân mạng Hàn Quốc rất bức xúc, cho rằng hãng hàng không có động thái phân biệt chủng tộc, nữ diễn viên bị hạ hạng vì cô là người châu Á.

Trên trang cá nhân, mỹ nhân Reply 1988 bức xúc: "Tôi đặt vé từ cách đây 1 tháng rưỡi và thậm chí đã chọn chỗ, nhưng họ hạ hạng ghế của tôi xuống phổ thông, nói rằng không còn ghế hạng nhất. Hãng hàng không nói tôi nên đi chuyến tiếp theo nếu không thích chỗ ngồi đó, thậm chí còn không hoàn lại tiền cho tôi. Tôi đã đặt tận 2 chỗ, tại sao cả 2 đều bị hạ hạng? Tôi muốn nói nhiều điều nhưng không thể diễn đạt chính xác. Lúc đó tôi nghĩ lẽ ra mình nên học tiếng Anh chăm chỉ hơn. Thật là 1 trải nghiệm vô lý. Mọi người nên cẩn thận nhé".

Hyeri tố hãng hàng không tự ý hạ hạng vé và không bồi hoàn cho cô

Sau khi vụ việc của Hyeri trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, hãng hàng không ở Mỹ đã chính thức đưa ra lời xin lỗi. Hãng hàng không này cho biết vào lúc 14h19 ngày 30/8, chuyến bay từ Los Angeles đến New York buộc phải chuyển sang loại máy bay khác và trong quá trình đó, 1 số hành khách bị hạ hạng ghế. News1 đưa tin hành khách được chuyển sang máy bay nhỏ hơn vì lý do an toàn.

"Thông thường trong trường hợp này, chúng tôi sẽ hỏi xem khách hàng có muốn chuyển sang chuyến bay tiếp theo, giữ nguyên ghế khoang hạng nhất hay không. Nếu khách chấp nhận đi chuyến bay này, ngồi hạng phổ thông thì chúng tôi sẽ hoàn lại khoản tiền chênh lệch. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn trả lại tiền cho Hyeri. Chúng tôi xin lỗi khách hàng và bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với cô ấy".

Hãng hàng không này đã phải lên tiếng xin lỗi Hyeri

Nguồn: Koreaboo