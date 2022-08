Bí quyết sống lâu của người dân trên "Đảo bất tử" ở Nhật Bản

Okinawa là hòn đảo lớn nhất của quần đảo Lưu Cầu, Nhật Bản. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời, nơi đây còn nổi tiếng bởi tuổi thọ trung bình cao của người dân bản địa. Cụ thể, số người sống đến hoặc quá 100 tuổi cao ở đây gấp bốn lần so với bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh. Chính điều này đã đưa hòn đảo nổi lên như một số ít các Khu vực Xanh (Blue Zones) trên toàn cầu.

Blue Zones - bao gồm đảo Okinawa (Nhật), đảo Sardinia (Ý), đảo Ikaria (Hy Lạp), Loma Linda (California, Mỹ) và bán đảo Nicoya (Costa Rica) - là những phần của thế giới đã được các nhà nghiên cứu tại National Geographic quan sát và ghi nhận là những nơi mọi người đang sống lâu hơn nhiều so với người bình thường. Và các nhà khoa học cho rằng môi trường có thể liên quan đến tuổi thọ nhiều hơn chúng ta vẫn nghĩ.

Trên hòn đảo này, tuổi thọ trung bình của phụ nữ là 90 tuổi, trong khi nam giới là 84, theo báo cáo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Ngoài ra, người cao tuổi trên đảo có xu hướng ít mắc các bệnh của người cao tuổi như bệnh mạch vành, ung thư vú hoặc tuyến tiền liệt thấp hơn 80% và có tỷ lệ thấp nhất trên thế giới đối với ba nguyên nhân gây tử vong hàng đầu bao gồm bệnh tim, đột quỵ và ung thư so với các quốc gia khác.

Hơn nữa, các bệnh 'tuổi già' như chứng mất trí cũng không phổ biến. Đây là một điều đáng ngạc nhiên bởi hòn đảo này có tỷ lệ lớn cư dân tuổi cao. Vì vậy, nhiều người cho rằng có vẻ như họ đã tìm ra được bí mật để có thể sống lâu hơn.

Tất nhiên, các nhà nghiên cứu không chắc chắn đâu mới là nguyên nhân chính xác khiến cư dân trên đảo này có tuổi thọ cao hơn. Tuy nhiên, có một số hiện tượng cho thấy có sự liên quan đến quá trình lão hóa một cách lành mạnh của người dân trên đảo. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng nhiều người dân trên đảo gầy, ít mắc các bệnh mãn tính và có mức năng lượng cao.

Tuy nhiên, một nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng cấu tạo gen của cư dân tại đây cũng giúp ngăn ngừa các bệnh tự miễn dịch. Nó cũng ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm. Tuy nhiên, những kiểu di truyền mang tính phòng ngừa này dường như sẽ mất đi nếu một người dân trên đảo chuyển đến một nơi ở mới và trải qua một quá trình thay đổi lối sống. Do vậy, cách ăn uống và sinh hoạt của người dân trên đảo được cho có thể là một phần bí quyết để sống lâu hơn.

Một khía cạnh quan trọng khác trong cuộc sống của người dân trên đảo mà các nhà nghiên cứu đã tập trung quan sát là một dạng tập tục văn hóa được gọi là “Hara Hachi Bu”. Đó là họ chỉ ăn đến khi no khoảng 80%. Như vậy, họ không cho phép mình ăn quá nhiều. Điều này có nghĩa là lượng calo tiêu thụ thấp hơn và ít “gốc tự do” hơn trong hệ tiêu hóa của bản thân.

Các gốc tự do là các phân tử oxy không ổn định với một điện tử tự do. Chúng thường được hình thành thông qua các quá trình tự nhiên trong tế bào. Tuy nhiên, căng thẳng, ăn kiêng, uống rượu, hút thuốc và thậm chí tập thể dục cũng có thể gây ra các gốc tự do. Ăn ít hơn có thể giúp kiểm soát các gốc tự do, nhưng đó liệu có phải là bí quyết để sống lâu hơn? Kết luận đó vẫn chưa rõ ràng.

Một nghiên cứu khác tập trung vào chế độ ăn ở Okinawa cũng cho thấy những người trong nghiên cứu được chứng minh là có động mạch khỏe mạnh, cholesterol thấp và mức homocysteine (một axit amin) thấp.

Điều này có thể làm giảm tới 80% nguy cơ mắc bệnh tim ở mọi người và nó cũng có liên quan đến chế độ ăn uống lành mạnh, mức độ hoạt động thể chất cao, uống rượu vừa phải, không hút thuốc và có thái độ sống tích cực.

Nhiều người trên thế giới đã được truyền cảm hứng từ người dân trên đảo để thực hiện những thói quen văn hóa, lành mạnh này vào cuộc sống hàng ngày để tăng tuổi thọ. Bạn cũng có thể cân nhắc thực hiện một chuyến đi đến Nhật Bản để tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân địa phương.

Tuy nhiên, liệu bí quyết này có mang lại hiệu quả cho những người sống ở bên ngoài hòn đảo hay không, vẫn cần được xem xét.

