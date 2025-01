Bị nhân tình của mẹ xâm hại, khi mách mẹ, con gái như muốn ngã quỵ vì câu nói 'máu lạnh'

Mới đây, một vụ việc mới được phanh phui tại Thái Lan đã khiến cho nhiều người vô cùng bức xúc. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết mới đây, tổ chức Be One vừa giải cứu được một bé gái 15 tuổi mang hai dòng máu Thái Lan và Anh ở tỉnh Udon Thani, thuộc vùng Isaan của Thái Lan.

Cô bé đã bị người tình của mẹ, một người đàn ông Thái Lan xâm hại suốt 4 năm kể từ khi cô mới 11 tuổi. Những thông tin về vụ việc được công bố đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong dư luận Thái Lan nói riêng và thế giới nói riêng.

Bố bị bệnh nằm liệt giường, mẹ đưa nhân tình về xâm hại con gái

Người sáng lập tổ chức Be One, Chalida “Ton Or” Palamart, đã cùng nạn nhân 15 tuổi và người dì 41 tuổi của cô đến nộp đơn tố cáo mẹ của cô gái và người tình của bà này tại Sở cảnh sát Mueang Udon Thani vào thứ Sáu, ngày 10/1 vừa qua.

Nạn nhân trẻ quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ dì của mình sau khi cha cô, một người đàn ông tới từ Anh, 71 tuổi, của cô qua đời vào ngày 4 tháng 1 vừa qua. Được biết, cha cô bé đã nằm liệt giường trong một thời gian dài và không thể giúp đỡ con gái mình, mặc dù các vụ tấn công tình dục đã diễn ra ngay trong ngôi nhà của họ.

Nạn nhân bị xâm hại (đội mũ, đeo kính đen) đến đồn cảnh sát tố cáo mẹ và người tình của mẹ.

Theo người dì kể lại, cô bé đã tiết lộ rằng, người tình của mẹ cô tên là Ong, hiện 60 tuổi, ban đầu đã thất bại trong lần đầu xâm hại cô. Sau đó, cô bé đã kể với mẹ mình là bà Nat, 38 tuổi, nhưng câu trả lời của mẹ khiến cô bé bị sốc. Không những mẹ cô thừa nhận bà ta đã biết về vụ tấn công vì bà ta chính là kẻ đã lên kế hoạch cho nó. Sau đó, bà Nat bảo Ong đưa cô gái tới khách sạn rồi cưỡng bức cô.

Quá đau khổ, cô bé một lần nữa cố gắng nói mẹ để mong được bảo vệ. Tuy nhiên, người đàn bà độc ác đã yêu cầu con gái tiếp tục quan hệ tình dục với Ong và đòi ông ta ta số tiền từ 1.000 đến 1.500 baht (tương đương 700.000 - 1000.000 VNĐ) cho mỗi lần. Sau đó cô bé phải nộp lại số tiền này cho mẹ mình.

Vụ tấn công tình dục mới nhất xảy ra vào tháng 12 năm ngoái. Theo cô bé, người cha người Anh của cô bé ban đầu không hề biết về mối quan hệ bí mật của Nat, nhưng cuối cùng ông đã phát hiện ra sau khi Nat có một đứa con hiện đã hai tuổi với Ong.

Giọt nước tràn ly, người trong cuộc tiết lộ thông tin gây phẫn nộ

Cha nạn nhân đã để toàn bộ tài sản của mình đứng tên vợ, tức bà Nat. Điều này cho phép bà ta cầm cố nhà của họ và bán xe của họ để lấy tiền đánh bạc. Người thân của Nat cho biết thêm, người phụ nữ này cũng tiêu tiền vào ma túy. Người dì khai với tổ chức và cảnh sát rằng trước đó, bà và những người thân khác không hề biết việc cháu gái mình bị xâm hại tình dục.

Họ chỉ biết Nat có quan hệ tình cảm với Ong. Người dì nói thêm rằng Nat đã từng vay tiền của cô và những người thân khác, cho rằng người chồng ngoại quốc của mình cần số tiền đó để chữa bệnh. Sau đó, họ ngừng cho Nat vay tiền sau khi nhận ra bà ta đã bắt đầu mối quan hệ với Ong.

Nghi phạm Ong (áo vàng) đã bị bắt giữ và chờ ngày hầu tòa.

Nat và Ong đã bị triệu tập về đồn công an để thẩm vấn. Chỉ có nghi phạm Ong thừa nhận hành vi phạm tội. Mẹ nạn nhân tiếp tục phủ nhận cáo buộc nhưng cô bé 15 tuổi đã đưa ra bằng chứng là cuộc trò chuyện trực tuyến của họ. Truyền thông Thái Lan đã ghi lại được khoảnh khắc dì của cô bé tát vào mặt Nat trong cơn tức giận. Sau đó, họ tranh cãi và cảnh sát đã can thiệp vào cuộc cãi vã.

Nghi phạm Ong bị buộc tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi. Theo Mục 277 của Bộ luật Hình sự Thái Lan, hình phạt cho tội danh này là phạt tù lên tới 20 năm, phạt tiền từ 10.000 đến 400.000 baht (tương đương 7 triệu - 290 triệu VNĐ) hoặc cả hai.

Trong khi đó, nghi phạm Nat, mẹ của cô bé có thể sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 4 năm và phạt tiền lên tới 400.000 baht (tương đương khoảng 290 triệu VNĐ) vì tội buôn người theo Mục 52 của Đạo luật ngăn chặn và ngăn chặn nạn buôn người.