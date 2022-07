Bị nhắc tắt loa đi ngủ, anh trai đâm em ruột

Theo lãnh đạo UBND xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), đêm 30/7, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng thương tâm khi anh trai dùng dao đâm em ruột tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ ngày 30/7, anh Phan Văn H. (SN 1987) là em ruột anh Phan Văn Huân (SN 1985, ở thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát) đi ăn sinh nhật về. Thấy anh mình mở loa to và cũng đã muộn, anh H. nhắc anh trai tắt loa đi để mọi người ngủ.

Tuy nhiên, nhắc anh không được, anh H. bèn tự đi ra tắt loa. Sau đó, hai anh em xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Phan Văn Huân đã cầm dao đâm nhiều nhát vào người em trai. Bị anh trai đâm bất ngờ khiến H. chạy ra ngoài cầu cứu, nhưng do vết thương nặng nên gục xuống, sau đó tử vong.

Ảnh minh hoạ

Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Hiệp Cát đã huy động lực lượng Công an xã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo về Công an huyện Nam Sách, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương để xử lý. Trong đêm qua, người anh trai đã bị cơ quan công an tạm giữ.

Được biết, anh H. mới đi nước ngoài về. Trong cuộc sống hằng ngày, 2 anh em vẫn bình thường, không có mâu thuẫn. Người anh là Phan Văn Huân cũng không có tiền án, tiền sự.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn thiện công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://kenh14.vn/bi-nhac-tat-loa-di-ngu-anh-trai-dam-tu-vong-em-ruot-20220731200630466.chn