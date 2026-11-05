Bí mật rùng rợn đằng sau con hổ cái ăn thịt 436 người ở Ấn Độ và Nepal

Xung đột giữa con người và dã thú từng tạo nên nhiều bi kịch khủng khiếp, mà đỉnh điểm là con hổ Champawat với 436 nạn nhân. Gieo rắc kinh hoàng qua hai nước, bí mật biến nó thành kẻ săn người lại nằm ở một tổn thương đặc biệt.

Khoảng đầu thế kỷ XX, những ngôi làng nằm dưới chân dãy Himalaya, thuộc Nepal và miền bắc Ấn Độ, từng phải sống trong nỗi sợ hãi kéo dài trước sự xuất hiện của một con hổ cái đặc biệt nguy hiểm.

Không giống những vụ động vật hoang dã tấn công người thông thường, con vật này dường như chủ động tìm kiếm con người làm con mồi. Nó xuất hiện giữa ban ngày, đột nhập vào các ngôi làng, bắt cóc trẻ em và tấn công cả người trưởng thành.

Theo những ghi chép được dẫn lại, con hổ đã giết chết tổng cộng 436 người trong suốt cuộc đời, gồm 200 nạn nhân tại Nepal và 236 người ở Ấn Độ. Vụ việc khiến nó được biết đến với cái tên hổ Champawat, trở thành trường hợp động vật ăn thịt người đặc biệt nổi tiếng trong lịch sử.

Nỗi ám ảnh kéo dài qua hai quốc gia

Khoảng năm 1900, tại những khu rừng rậm gần chân dãy Himalaya thuộc Nepal, các vụ mất tích và tấn công bắt đầu xuất hiện ngày càng thường xuyên.

Người dân biến mất khi lên núi hái lượm, người chăn gia súc bị thú dữ tấn công, trẻ em đang chơi bên ngoài làng bị bắt đi. Ban đầu, chính quyền địa phương cho rằng đây là những sự việc riêng lẻ do nhiều loài thú săn mồi gây ra. Tuy nhiên, số vụ việc tăng nhanh khiến họ phải điều động binh lính tìm kiếm thủ phạm.

Nhiều lời khai đều hướng đến một con hổ cái có tập tính khác thường. Nó dám xuất hiện giữa ban ngày, xông thẳng vào làng và gần như không quan tâm đến gia súc. Mục tiêu của nó dường như chỉ là con người.

Các đội săn đuổi nhiều lần tìm cách truy bắt nhưng đều thất bại. Theo lời kể của người dân, con hổ rất giỏi né tránh bẫy, thậm chí còn biết cách đánh lạc hướng những đội săn bằng tiếng gầm trong rừng trước khi bí mật quay trở lại làng.

Nó cũng không tấn công cùng một địa điểm liên tiếp trong thời gian ngắn. Có những đêm, con vật di chuyển tới 32km để tìm kiếm mục tiêu mới, khiến việc xác định nơi nó sẽ xuất hiện gần như không thể.

Trong khoảng 4 năm ở Nepal, con hổ đã giết chết 200 người. Khoảng năm 1904, trước áp lực ngày càng lớn từ các cuộc truy đuổi, nó vượt biên giới tiến về vùng núi Kumaon thuộc miền bắc Ấn Độ, khi đó nằm dưới quyền cai trị của Anh.

Tại đây, làng Champawat trở thành địa bàn hoạt động chính của con vật. Trong 5 năm tiếp theo, nó tiếp tục giết chết 236 người. Những vụ tấn công liên tiếp khiến người dân hoảng sợ, nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa. Những người không đủ điều kiện chuyển đi buộc phải tự nhốt mình trong nhà, khiến cuộc sống của cả ngôi làng gần như đình trệ.

Chính quyền thực dân Anh từng treo thưởng để tiêu diệt con hổ nhưng nhiều năm không ai thành công. Các đội binh lính, thợ săn chuyên nghiệp và cư dân bản địa đều từng tham gia truy bắt, thậm chí có người phải bỏ mạng.

Thợ săn 31 tuổi chấm dứt chuỗi ngày kinh hoàng

Năm 1907, sau khi con hổ giết chết một cô gái 16 tuổi ngay trước mắt người dân rồi kéo thi thể vào rừng, chính quyền địa phương quyết định tìm đến Jim Corbett, một thợ săn 31 tuổi nổi tiếng với kinh nghiệm đối phó những con hổ và báo ăn thịt người.

Thay vì lập tức cầm súng vào rừng, Corbett bắt đầu bằng việc khảo sát hiện trường, phỏng vấn nhân chứng và tìm kiếm dấu vết của con vật.

Ông nhận thấy con hổ thường di chuyển dọc theo các dãy núi, tận dụng địa hình cao để quan sát và tìm kiếm con mồi. Nó có thể ghé qua nhiều ngôi làng trong một ngày, đồng thời thường kéo nạn nhân đi rất xa trước khi ăn thịt.

Những thông tin này giúp Corbett dự đoán được khu vực con hổ có thể tiếp tục xuất hiện.

Trong cuộc săn cuối cùng, ông tổ chức một nhóm người tiến vào rừng, đánh chiêng và tạo tiếng động lớn nhằm xua con hổ ra khỏi nơi ẩn náu. Bản thân Corbett chọn một con đường mòn mà ông xác định là tuyến di chuyển quen thuộc của con vật để phục kích.

Khi con hổ xuất hiện, người thợ săn lập tức nổ súng, bắn trúng phần bụng bên của nó. Con vật quay đầu lao về phía Corbett nhưng gục xuống và chết vì vết thương quá nặng.

Sau nhiều năm gieo rắc nỗi kinh hoàng, con hổ Champawat cuối cùng đã bị tiêu diệt.

Hai chiếc răng gãy hé lộ nguyên nhân săn người

Điều khiến Jim Corbett quan tâm sau cuộc săn không chỉ là việc chấm dứt mối đe dọa đối với người dân, mà còn là nguyên nhân khiến một con hổ chuyển sang săn con người.

Kết quả kiểm tra xác con vật cho thấy nó có nhiều vết thương do những lần né tránh các cuộc săn đuổi, nhưng phần lớn chỉ là tổn thương ngoài da. Cơ thể con hổ nhìn chung vẫn khỏe mạnh.

Điểm bất thường duy nhất nằm ở hàm răng: cả hai chiếc răng nanh bên phải, gồm một chiếc ở hàm trên và một chiếc ở hàm dưới, đều đã bị gãy.

Đây được xem là manh mối quan trọng giúp lý giải tập tính săn mồi đặc biệt của con vật.

Thông thường, hổ sử dụng những chiếc răng nanh khỏe để cắn vào cổ hoặc họng, làm tổn thương tủy sống hoặc nghiền nát khí quản của con mồi. Cách săn này đòi hỏi hàm răng phải đủ chắc khỏe để nhanh chóng hạ gục những động vật có kích thước lớn.

Tuy nhiên, với hai chiếc răng nanh bị gãy, hổ Champawat có thể gặp khó khăn khi săn những con mồi như lợn rừng, hươu, trâu rừng hay các loài động vật có cơ thể khỏe mạnh và lớp da dày. Nếu không thể nhanh chóng kết liễu con mồi, nó còn có nguy cơ bị phản công.

Trong khi đó, con người có khả năng chống trả thấp hơn nhiều so với những động vật hoang dã kể trên. Làn da mềm hơn cũng khiến con người trở thành mục tiêu dễ bị tấn công.

Có thể trong một lần săn người, con hổ đã phát hiện ra lợi thế này và dần chuyển sang coi con người là nguồn thức ăn chính.

Như vậy, theo cách lý giải của Jim Corbett, con hổ không nhất thiết sinh ra đã có tập tính săn người. Tổn thương ở răng có thể đã khiến nó mất đi khả năng săn bắt hiệu quả những con mồi tự nhiên, buộc nó tìm đến một mục tiêu dễ hạ gục hơn.

Jim Corbett còn cho rằng tình trạng suy giảm diện tích rừng, sự mở rộng của các khu dân cư và hoạt động săn bắn quá mức đã khiến môi trường sống cùng nguồn thức ăn tự nhiên của hổ bị thu hẹp.

Khi các khu vực sinh sống của con người ngày càng tiến gần môi trường sống của động vật hoang dã, ranh giới tự nhiên ngăn cách hai bên cũng dần biến mất. Đây là một trong những yếu tố quan trọng làm gia tăng xung đột giữa người và hổ.

Sau vụ việc tại Champawat, Corbett tiếp tục được mời tiêu diệt một số con hổ và báo ăn thịt người khác. Tuy nhiên, qua những trải nghiệm này, ông nhận ra rằng việc săn bắn và tiêu diệt từng cá thể nguy hiểm không phải giải pháp lâu dài.

Theo ông, điều quan trọng là bảo vệ môi trường sống của các loài thú săn mồi, đồng thời duy trì nguồn thức ăn tự nhiên đủ lớn để chúng không phải tìm đến các khu dân cư.

Từ một thợ săn chuyên xử lý những con thú nguy hiểm, Corbett dần chuyển sang hoạt động bảo tồn động vật hoang dã. Ông góp phần thành lập Hailey National Park vào năm 1936. Công viên sau đó được đổi tên thành Jim Corbett National Park để tưởng nhớ những đóng góp của ông.

Ngày nay, Ấn Độ là nơi sinh sống của khoảng 70% số lượng hổ hoang dã trên toàn thế giới, với hơn 3.000 cá thể trong các khu bảo tồn và vườn quốc gia. Dù vậy, các vụ động vật hoang dã tấn công con người vẫn thỉnh thoảng được ghi nhận tại quốc gia này.

Câu chuyện về hổ Champawat cho thấy một cá thể động vật hoang dã có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng như thế nào khi khả năng săn mồi tự nhiên bị ảnh hưởng. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống và duy trì cân bằng giữa con người với thế giới tự nhiên.