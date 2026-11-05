Cả hội trường sinh viên đã ồ lên khi Bill Gates trả lời câu hỏi: “Điều hối tiếc nhất trong quãng thời gian còn ở Harvard là gì?”

Ai cũng biết câu chuyện nổi tiếng Bill Gates đã bỏ học Harvard.

Quyết định rời bỏ giảng đường Đại học Harvard danh giá vào năm 1975 khi mới đi được một nửa chặng đường học tập để sáng lập nên Tập đoàn Microsoft đã trở thành một bước ngoặt huyền thoại. Quyết định táo bạo đó đưa Bill Gates trở thành triệu phú ở tuổi 26 và xây dựng nên một đế chế công nghệ làm thay đổi toàn bộ nền văn minh hiện đại. Tuy nhiên, việc bỏ học giữa chừng lại hoàn toàn không phải là điều khiến ông cảm thấy trăn trở hay tiếc nuối nhất khi nhìn lại những năm tháng thanh xuân của mình tại Harvard.

Lời thú nhận đầy bất ngờ trước hàng trăm sinh viên

Trong một buổi giao lưu và hỏi đáp trực tiếp diễn ra tại Đại học Harvard vào tháng 4 năm 2018, không khí hội trường đã bùng nổ bởi sự bất ngờ.

Danica Gutierrez, một sinh viên năm hai đại học và là người vinh dự nhận được học bổng Gates Millennium — quỹ hỗ trợ học phí do Bill Gates và vợ ông thành lập nhằm chắp cánh cho các tài năng trẻ, đã đặt một câu hỏi đào sâu vào quá khứ của vị tỷ phú: "Điều gì khiến ông hối tiếc vì đã làm hoặc đã không làm khi ở Harvard?"

Không một chút ngần ngại, Bill Gates đưa ra câu trả lời khiến cả hội trường đồng loạt ồ lên đầy ngạc nhiên: "Chà, tôi ước gì mình đã hòa đồng hơn".

Thay vì tận hưởng bầu không khí năng động của môi trường đại học và giao lưu với bạn bè đồng lứa, ưu tiên số một và gần như duy nhất của Gates thời điểm đó chỉ gói gọn trong hai từ học thuật. Vị tỷ phú bộc bạch với sự thẳng thắn: "Tôi ước gì mình đã quen biết nhiều người hơn. Tôi đã quá chú tâm vào việc học tốt các môn và đăng ký rất nhiều lớp học".

Sự say mê sách vở một cách thái quá đã khiến ông hoàn toàn tách biệt khỏi bức tranh đời sống sinh viên đa sắc màu. Nhìn lại khoảng thời gian ấy, Gates thừa nhận bản thân đã tự tước đi những trải nghiệm đời thường nhưng vô cùng quý giá. Ông trải lòng: "Tôi chưa bao giờ đến xem một trận bóng bầu dục, một trận bóng rổ hay, bạn biết đấy, bất kỳ đội thể thao nào khác mà Harvard có thể có".

Ai cũng biết câu chuyện nổi tiếng Bill Gates đã bỏ học Harvard ở năm 3 để theo đuổi giấc mơ Microsoft

Steve Ballmer và chất xúc tác mang tên Fox Club

Trong bức tranh đời sống xã hội vô cùng ảm đạm của Bill Gates thời sinh viên, điểm sáng duy nhất mang lại tính kết nối lại xuất phát từ mối nhân duyên với Steve Ballmer - người bạn cùng ký túc xá, đồng thời là nhân tố sau này trở thành CEO kế nhiệm ông tại Microsoft vào năm 2000.

Mặc dù sống ngay kề phòng nhau, đi xem phim và cùng nhau học tập, Ballmer và Gates lại sở hữu hai cá tính hoàn toàn đối lập. Trái ngược với một Gates thu mình và chỉ biết đến sách vở, Ballmer là một mẫu người cực kỳ hướng ngoại. Ông tích cực tham gia vào hàng loạt hoạt động ngoại khóa, từ việc quản lý các đội thể thao trường đến việc làm tác giả cho các ấn phẩm báo chí sinh viên.

Chính Ballmer là người đã nhìn thấy sự "anti-social" nặng nề của Gates và quyết định phải kéo người bạn của mình ra khỏi bốn tường ký túc xá. Vào năm thứ hai đại học, Ballmer đã giúp Gates vượt qua vòng loại trừ khắt khe từ hơn 200 ứng viên để chính thức gia nhập Fox Club - một câu lạc bộ xã hội dành riêng cho nam sinh vô cùng bảo mật và đắt giá tại Harvard.

Gates dí dỏm nhớ lại khoảnh khắc ấy với tiếng cười lớn: "Tôi đã sống antisocial (né tránh xã hộI) đến mức thậm chí còn chẳng hề biết sự tồn tại của các câu lạc bộ, nhưng Steve Ballmer đã quyết định rằng tôi cần phải có chút trải nghiệm, tôi đoán là, việc nhậu nhẹt. Anh ấy đã giúp tôi vượt qua vòng tuyển chọn của Fox Club. Vì vậy tôi đã đến tham dự những sự kiện đó, và điều đó mang tính giáo dục rất cao".

Trải nghiệm tại Fox Club đem lại cho Bill Gates nhiều niềm vui, nhưng đồng thời cũng làm sâu sắc thêm niềm tiếc nuối trong ông về những mối quan hệ rộng lớn hơn mà lẽ ra ông có thể xây dựng. Ông trầm ngâm: "Tôi ước mình đã giao lưu rộng rãi hơn một chút. Mặc dù đó là một khoảng thời gian rất vui, bởi vì xung quanh bạn luôn có những con người mà bạn có thể trò chuyện suốt 24 giờ một ngày".

Bài học vượt thời gian về sự cân bằng và kết nối

Dù cuộc đời của Bill Gates đã gặt hái những thành tựu vượt xa tưởng tượng của bất kỳ ai — từ việc xây dựng tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đến việc cống hiến hàng chục tỷ USD cho các hoạt động từ thiện toàn cầu, những khoảng trống về mặt xã hội thời tuổi trẻ vẫn là một nốt trầm khiến ông trăn trở. Bill Gates đúc kết lại bằng một câu nói giản dị nhưng chứa đựng đầy sự hoài niệm: "Bạn biết đấy, mọi thứ cuối cùng đều ổn cả. Nhưng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều".

Góc nhìn trăn trở của nhà sáng lập Microsoft không hề đơn độc. Nhiều nhà lãnh đạo tài ba trên thế giới khi ngoảnh lại thời trẻ cũng đều chung một nhận thức: tri thức từ sách vở chưa bao giờ là tất cả.

Amy Bohutinsky, cựu Giám đốc vận hành của nền tảng bất động sản Zillow, từng chia sẻ rằng điều bà ước mình hiểu được khi còn ngồi trên giảng đường là việc nỗ lực trở thành một mẫu hình hoàn hảo không quan trọng bằng những gì tích lũy được qua trải nghiệm thực tế. Theo bà, những cơ hội tốt nhất chỉ đến với những ai luôn tò mò, cởi mở và sẵn sàng chấp nhận thất bại thay vì cố giam mình trong vùng an toàn của một "con mọt sách".

Đồng quan điểm đó, nhà diễn thuyết tài chính Laura Vanderkam nhấn mạnh rằng đại học chính là khoảng thời gian mang lại đặc quyền kết nối cao nhất trong đời người. Sinh viên nắm giữ vị thế tuyệt vời để chủ động tiếp cận với các giáo sư, diễn giả hay các thế hệ cựu sinh viên đi trước — những người luôn sẵn sàng mở lòng chia sẻ kinh nghiệm với người trẻ theo cách mà họ hiếm khi làm với một người đã trưởng thành ngoài xã hội.

Những chia sẻ chân thành của Bill Gates tại Harvard năm nào vì thế vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành một lời nhắc nhở sâu sắc cho thế hệ trẻ về tầm quan trọng của việc cân bằng giữa phát triển trí tuệ và nuôi dưỡng các mối quan hệ con người.

Nguồn: Business Insider