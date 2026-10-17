Vụ du khách bị hổ vồ tử vong tại công viên Anh: Thông tin mới về nạn nhân, công viên khẳng định 1 điều

Sau vụ hổ tấn công khiến một người đàn ông 24 tuổi tử vong, Công viên động vật hoang dã Yorkshire (Anh) thông báo sẽ mở cửa trở lại, đồng thời xác nhận con hổ liên quan đến vụ việc sẽ không bị an tử.

Công viên động vật hoang dã Yorkshire (Yorkshire Wildlife Park) vừa đưa ra thông báo mới về số phận của Altai, con hổ liên quan đến vụ tấn công khiến William Chapman, 24 tuổi, tử vong cuối tuần trước.

Theo thông tin tại phiên điều tra nguyên nhân tử vong hôm 15/10, Chapman tử vong do những chấn thương nghiêm trọng phải chịu trong vụ hổ tấn công. Phiên điều tra cũng ghi nhận người đàn ông này có tiền sử mắc bệnh tâm thần và được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt.

Công viên đã đóng cửa kể từ sau sự việc xảy ra hôm 10/10. Tối 15/10, ban quản lý thông báo địa điểm này sẽ mở cửa đón khách trở lại vào thứ Sáu (16/10), đồng thời khẳng định Altai sẽ không bị an tử sau vụ việc.

Hình ảnh được ghi lại (Nguồn: X/CNN)

Trong thông báo, đại diện Yorkshire Wildlife Park gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và những người thân yêu của William Chapman.

“Chúng tôi luôn đặt sự an toàn và sức khỏe của khách tham quan, đội ngũ nhân viên và các loài động vật lên hàng đầu. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những người đã gửi email, bình luận trên mạng xã hội hoặc liên hệ để bày tỏ sự ủng hộ, động viên và tình cảm dành cho đội ngũ của chúng tôi trong thời điểm khó khăn này”, công viên cho biết.

Đáng chú ý, trước những câu hỏi của công chúng về số phận của Altai, ban quản lý xác nhận con hổ vẫn an toàn và khỏe mạnh, đồng thời sẽ không bị an tử vì vụ việc.

“Chúng tôi có thể khẳng định với mọi người rằng Altai vẫn an toàn, khỏe mạnh và sẽ không bị an tử do sự việc này”, thông báo nêu rõ.

Công viên cũng kêu gọi khách tham quan thấu hiểu và tôn trọng đội ngũ nhân viên, những người đã thể hiện sự chuyên nghiệp và tận tâm trong giai đoạn đặc biệt khó khăn.

Theo Yorkshire Wildlife Park, công viên đang cung cấp hỗ trợ tâm lý chuyên biệt và tiếp tục chăm sóc những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Do quá trình điều tra vẫn đang diễn ra, đại diện công viên cho biết họ chưa thể đưa ra bình luận thêm về các tình tiết liên quan.

“Chúng tôi cảm ơn mọi người vì sự kiên nhẫn, thấu hiểu và ủng hộ trong giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi mong sớm được chào đón khách tham quan trở lại công viên”, thông báo cho biết.

Vụ việc xảy ra vào cuối tuần trước, sau khi William Chapman đi vào khu vực chuồng nuôi hổ. Người đàn ông 24 tuổi sau đó bị Altai tấn công và tử vong do những chấn thương nghiêm trọng.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ việc.

Nguồn: Express