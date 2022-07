Bí kíp hâm nóng tình yêu của cặp đôi Away We Wow - Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn

Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn là cặp đôi quen thuộc với giới trẻ Việt, đặc biệt là cộng đồng LGBT. Cả hai vẫn luôn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ bởi câu chuyện hạnh phúc, những chuyến đi tuyệt vời cũng như phong cách sống thú vị.



Là tín đồ xê dịch nên mỗi khi hè về, cặp đôi Away We Wow Adrian Anh Tuấn & Sơn Đoàn lại nhận được rất nhiều lời mời đi dọc mọi miền Tổ quốc để khám phá và mang đến những câu chuyện, trải nghiệm mới cho cộng đồng yêu du lịch nói riêng và những người trẻ nói chung. Tất cả những chuyến đi của cả hai đều được cập nhật với nhiều thông tin chi tiết, bổ ích, truyền cảm hứng dịch chuyển và lan truyền năng lượng tích cực.

Trong những tuần qua, Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn đã thực hiện những chuyến đi mùa hè đầy cảm hứng, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, cùng nhau diện trang phục ton-sur-ton cực kì ăn ý đến từ thương hiệu Anh quốc Ted Baker.

Là chuyến đi mùa hè với tiêu chí là sự mát mẻ, thoải mái, cặp đôi chọn những mẫu thiết kế mới nhất của Ted Baker với tone màu xanh thanh bình làm chủ đạo.

Phối với thiết kế sơ mi, cặp đôi chọn quần lửng của Ted Baker với gam màu trắng và be. Tất cả các gam màu này đều là gam màu trung tính, nhẹ nhàng, tạo sự mát mẻ nhưng không kém phần thanh lịch cho outfit của Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn.

Sơn Đoàn cũng chọn cho mình áo polo với họa tiết mang đậm dấu ấn mùa hè như khinh khí cầu, bầu trời… phủ khắp nền vải, khiến trang phục trở nên đặc biệt và thu hút.

Với Adrian Anh Tuấn, anh chọn cho mình chiếc áo sơ mi tay ngắn Sturton từ nhà mốt Ted Baker. Chiếc áo với điểm nhấn là họa tiết chấm bi kết hợp bông hoa tạo phần cá tính cho outfit mùa hè của anh. Những thiết kế với họa tiết độc đáo chính là dấu ấn đặc trưng của thương hiệu đến từ Anh quốc.

Có thể thấy, trong mỗi chuyến du lịch, cặp đôi Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn luôn khiến người xem không khỏi ngưỡng mộ. Những khoảnh khắc thư giãn, tình cảm, lãng mạn, những bức hình phong cảnh đẹp đến nao lòng, cùng với những bộ outfit phù hợp từng địa điểm, matchy matchy của cả hai chính là lý do khiến Away We Wow luôn nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Ted Baker là thương hiệu thời trang cao cấp đến từ Anh quốc và là niềm cảm hứng cho những ai đang tìm kiếm một phong cách thời trang cá nhân thời thượng. Từ những ngày đầu, Ted Baker rất rõ ràng, kiên định, tập trung vào chất lượng, chú ý đến từng chi tiết và chất lượng bền vững với thời gian.

Trong các thiết kế mới lần này, Ted Baker mang đến những trang phục dễ phối và dễ mặc bởi kiểu dáng phù hợp với dáng vóc người châu Á. Bên cạnh đó, màu sắc nhẹ nhàng, tạo nên phong thái thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung, ấn tượng.

Được thành lập vào năm 1988, Ted Baker sở hữu một phương thức tiếp cận thời trang độc đáo, đẳng cấp, nhưng trên hết chính là sự trau chuốt và tỉ mỉ trong từng chi tiết cắt may để làm hài lòng tất cả thượng khách. Ted Baker luôn ưu ái và đánh thức vẻ đẹp tinh tế trong từng chi tiết nhằm mang đến những bộ trang phục hoàn hảo dành cho nam và nữ.

