Bi kịch tình tiền: Thi thể thiếu nữ trong đêm mưa tố cáo tội ác của kẻ "cuồng dâm"

Khi lật lại các vụ án mạng, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an. Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.

Án mạng kinh hoàng giữa đêm mưa

Vào đêm 9/10/2015, bảo vệ khu dự án đô thị Nam An Khánh phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy vào khu vực vắng vẻ trong dự án. Một lúc sau, giữa tiếng mưa, họ nghe thấy tiếng kêu ú ớ của một người phụ nữ phát ra từ khu vực đó.

Chẳng lâu sau, bảo vệ nhìn thấy một nam thanh niên phóng xe máy rời đi rất nhanh. Khi cơn mưa tạnh, bảo vệ ra kiểm tra và phát hiện một thiếu nữ nằm bất động bên vũng máu lẫn nước mưa, quần áo xộc xệch, có dấu hiệu vừa trải qua một cuộc giằng co dữ dội. Ngay lập tức, vụ việc được báo cho Công an huyện Hoài Đức và Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) thuộc Công an Hà Nội.

Lúc bấy giờ, Trung tá Cao Văn Thái – Đội trưởng Đội Trọng án 2 (Đội 13) cho biết, sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Tại hiện trường, thi thể một cô gái trẻ được phát hiện. Theo nhận định ban đầu, cô gái đã bị kẻ tấn công dùng quai xách túi da siết cổ đến chết. Ngoài ra, đầu của nạn nhân cũng chịu tác động mạnh từ ngoại lực.

Khám nghiệm hiện trường, công an tìm thấy một ba lô bên trong chứa đồ dùng cá nhân, giấy tờ tùy thân, học bạ tốt nghiệp và giấy nhập học của một trường Trung cấp tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là T. (SN 1995, quê xã A Yun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).

Trung tá Cao Văn Thái cho biết, vụ án xảy ra trong điều kiện trời mưa và tại nơi hẻo lánh, nạn nhân là người mới đến từ xa, nên việc điều tra ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Từ thông tin thu thập được, cơ quan điều tra xác định T. mới ra Hà Nội nhập học vào ngày 6/10. Trong khoảng thời gian từ khi ra Hà Nội đến lúc xảy ra vụ án, T. liên tục thay đổi chỗ ở, khiến việc xác định các mối quan hệ của cô trở nên phức tạp.

Qua quá trình điều tra, công an phát hiện một mối quan hệ quan trọng của T., giúp PC45 nhanh chóng phá án chỉ trong 21 giờ.

Sát hại người tình của bạn vì bị từ chối "yêu"

Trung tá Cao Văn Thái cho biết, T. có mối quan hệ tình cảm với một thanh niên tên L. (SN 1998, quê xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa). Họ quen nhau qua mạng xã hội được 6-7 năm, nhưng do hoàn cảnh, họ chủ yếu liên lạc qua điện thoại và mạng xã hội. Trong 7 năm đó, hai người chỉ gặp nhau 2 lần.

Ngày 6/10, khi T. ra Hà Nội chuẩn bị nhập học, cô đã liên lạc với người yêu. Cũng trong thời gian đó, L. đưa T. đi chơi, gặp gỡ bạn bè và về nơi trọ của anh ở khu Lai Xá, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Vào khoảng 15h ngày 9/10, anh L. gọi điện và chở người yêu của mình rồi đến gặp Lê Quang Linh (SN 1988, ngụ xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tại quán bia trên đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm) để nhờ xin việc. Linh đồng ý và gọi điện cho một người bạn làm công nhân may để giúp T.

Đối tượng Lê Quang Linh. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Sau khi ăn uống xong, Linh chở L. và T. đến công ty người quen để phỏng vấn, và T. đã trúng tuyển. Cả ba sau đó đi ra quán vịt nướng để "ăn mừng". Trong lúc ăn, anh L. hỏi mượn xe máy và Linh đã đồng ý cho mượn.

Sau khi nhờ bạn trông người yêu để đi mua thẻ điện thoại, nhưng do quá chén, L. đã dựng xe máy lên vỉa hè và ngủ vạ vật ngoài đường lúc nào không biết.

Trong khi đó, Linh và T. vẫn ở lại quán vịt nướng. Một lúc sau, T. nhờ Linh chở cô đi lấy quần áo và đồ dùng cá nhân gửi ở lán công trường tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung.

Khoảng 18h30 cùng ngày, anh L. tỉnh dậy và gọi điện cho T. thì được biết cô đang cùng Linh đi lấy hành lý. Linh cũng nói qua điện thoại: “Đang đưa T, đi nhà nghỉ.” Bực tức, anh L. yêu cầu Linh phải chở T. về ngay, nếu không sẽ không trả xe máy.

Sau đó Linh "theo phản xạ" đã tắt điện thoại của T. rồi tiếp tục đến lán công trường. Khoảng 30 phút sau, cả hai về đến khu đô thị Nam An Khánh (xã An Khánh, huyện Hoài Đức). Tại đây, thấy nơi vắng vẻ, Linh nảy sinh ý định quan hệ tình dục với T.

Linh chở T. đến đài phun nước thuộc khu đô thị, rồi dừng xe đi bộ. Khi trời bắt đầu mưa, Linh kéo tay T. vào gần mình, nhưng cô không đồng ý. Linh đã đấm vào bụng nạn nhân khiến T. ngã ngửa ra nền gạch, rồi hắn bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại trong khi nạn nhân bất tỉnh.

Một lúc sau, T. tỉnh dậy và kêu ú ớ. Lo sợ bị phát hiện, Linh đã siết cổ cô đến chết rồi hất thi thể xuống bãi cỏ.

Sau khi gây án, Linh trở về nhà gặp vợ và nói rằng mình vừa giết người. Vợ anh ngạc nhiên hỏi lại: “Anh đùa à?” nhưng Linh không nói thêm gì mà chỉ cất điện thoại và thay áo quần.

Khoảng 20h45 cùng ngày, anh L. gọi điện hẹn gặp Linh để trả xe. Khi gặp mặt, anh L. hỏi Linh về người yêu, Linh trả lời rằng đã chở T. ra bến xe Giáp Bát để bắt xe về Ninh Bình.

Tiếp theo diễn biến của vụ việc, trưa hôm sau, Linh đã đến gặp vợ chồng một người bạn và kể về việc mình vừa giết người, đồng thời nhờ họ chăm sóc con mình. Đến chiều cùng ngày, Linh lại tiếp tục khóc lóc với vợ, tường thuật chi tiết về những gì đã xảy ra. Trong khi đó, cơ quan công an đã lần ra manh mối và tiến hành bắt khẩn cấp Linh.

Ngày đền tội của kẻ thủ ác

Chiều 20/9/2016, TAND TP Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Lê Quang Linh về tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: VnExpress

Tại phiên tòa, bị cáo cho biết đã ra Hà Nội từ năm 2010 để làm việc tại sân bóng nhân tạo và quen biết với anh L. Trong những ngày không có việc, Linh thường đi bắt tôm cá. Mẹ của bị cáo mắc bệnh tim đã gần 10 năm và cách đây 3 năm đã bị tai biến. Linh cũng có hai em ở nhà nhưng không có công việc ổn định. Vào thời điểm Linh bị bắt, con đầu lòng của anh đã đi mẫu giáo, trong khi đứa thứ hai mới chập chững biết đi.

Linh cũng khai rằng, bản năng thú tính đã trỗi dậy khiến anh ta có những hành vi phi nhân tính, đồng thời cho rằng có nhiều phần trong bản cáo trạng không chính xác. Tuy nhiên, Linh không chỉ ra được chi tiết cụ thể nào.

Khi bị Viện Kiểm sát hỏi dồn để làm rõ hành vi phạm tội, Linh bất ngờ quỳ sụp xuống dưới vành móng ngựa, liên tục dập mạnh đầu xuống sàn để tự sát. Cảnh sát bảo vệ tư pháp đã phải can thiệp kịp thời.

Ở hàng ghế dưới cùng, vợ của Linh bật khóc nức nở. Trong khi Linh tìm cách tự vẫn, ngoài hành lang, hai đứa con nhỏ đang say ngủ trong vòng tay người thân.

Hai đứa trẻ đều gầy gò, làn da đen nhẻm do thiếu sự chăm sóc của người lớn.

Kể từ khi chồng bị bắt, vợ Linh đã phải gánh vác trách nhiệm nuôi hai con nhỏ. Chị phải gửi con cho người thân để đi làm phụ hồ, kiếm tiền nuôi con. Trong những lúc không có ai trông giúp, chị thường phải mang đứa con nhỏ theo đến chân công trình.

Tại tòa, vợ Linh chia sẻ rằng mỗi lần anh ta uống rượu, thường gây sự với vợ và không làm chủ được hành vi của mình.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra giữa đêm mưa tại khu đô thị Nam An Khánh không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình nạn nhân mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về vấn nạn bạo lực trong xã hội. T., cô gái trẻ vừa đến Hà Nội với bao ước mơ, đã mất mạng một cách tàn nhẫn chỉ vì sự độc ác của con người. Sự việc này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc xây dựng một môi trường an toàn, nơi tôn trọng và nhân ái được đề cao. Câu chuyện của T. không chỉ là nỗi mất mát mà còn là lời cảnh tỉnh về đạo đức, lối sống.