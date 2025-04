Bi kịch giữa biển khơi của nữ minh tinh huyền thoại: Hơn 40 năm không lời giải đáp, là tai nạn hay còn điều gì ẩn chứa phía sau?

Natalie Wood không chỉ là nữ minh tinh với nhan sắc và tài năng vượt trội, mà còn là biểu tượng của khí chất Hollywood thế kỷ 20.

Từ những vai diễn kinh điển trong Rebel Without a Cause (1955) đến West Side Story (1961), cô đã để lại dấu ấn không thể phai mờ.

Cái chết của Natalie Wood giữa đại dương không chỉ là mất mát cá nhân, mà còn phơi bày những góc tối của Hollywood – nơi quyền lực, danh vọng và bí mật đan xen.

Đêm định mệnh

Cuối tuần của lễ Tạ Ơn năm 1981, nữ minh tinh Natalie Wood cùng chồng là Robert Wagner, bạn diễn Christopher Walken và thuyền trưởng Dennis Davern tổ chức chuyến du ngoạn ngắn ngày trên du thuyền Splendour. Những tưởng đây sẽ là kỳ nghỉ dưỡng nhẹ nhàng giữa biển khơi, nhưng nó lại trở thành chương cuối trong cuộc đời Natalie Wood.

Hình ảnh nữ minh tinh Natalie Wood trên con tàu định mệnh

Báo Los Angeles Times số ra ngày 30/11/1981 đưa dòng tít gây chấn động: "Actress Natalie Wood Found Dead Near Catalina Island" (tạm dịch: Minh tinh Natalie Wood được phát hiện tử vong gần đảo Catalina). Cảnh sát mô tả cái chết là “tai nạn không may”, không có dấu hiệu của tội ác. Nhưng những gì truyền thông và công chúng tiếp tục phát hiện mới là điều khiến vụ việc trở nên mờ ám.

Tài liệu pháp y sau này được công bố hé lộ điều đáng ngờ. Có nhiều vết bầm tím mới xuất hiện ở vùng tay, cổ, đầu gối và mặt trong đùi Natalie Wood. Không có bằng chứng nào chứng minh những vết bầm đó xảy ra sau khi cô rơi xuống nước.

Lời giải thích duy nhất ban đầu là, có thể Natalie va đập vào thân thuyền khi ngã. Tuy nhiên, theo chuyên gia pháp y nổi tiếng Dr. Michael Baden, người từng xem lại hồ sơ chia sẻ: “Các vết bầm này có hình dạng không phù hợp với va đập ngẫu nhiên. Một số trông giống như dấu tay hoặc dấu nắm chặt. Đó là vết thương do xô xát hoặc cưỡng ép".

Trước khi xảy ra vụ việc, Natalie Wood cùng chồng Robert Wagner và bạn diễn cùng đi du thuyền

Thuyền trưởng Dennis Davern, ban đầu giữ im lặng, nhưng đến năm 2000, ông bắt đầu nói sự thật trên các phương tiện truyền thông. Trên chương trình 20/20 của ABC, ông kể lại: "Tôi nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt giữa Natalie Wood và Robert Wagner trong cabin. Sau đó là âm thanh đổ vỡ, rồi im lặng. Tôi đã muốn giúp nhưng bị Robert Wagner yêu cầu không được xen vào".

Trong cuốn sách "Goodbye Natalie", của Goodbye Splendour (2009), Dennis Davern tiết lộ thêm chi tiết gây xôn xao: "Wagner đứng trên boong, uống rượu, và nói: ‘Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đi rồi. Để mặc cô ấy!’ rồi bỏ vào trong mà không tìm kiếm gì thêm. Mãi tới sáng hôm sau mới gọi cứu hộ".

Thậm chí, chính ông là người ký vào bản khai cho rằng Natalie Wood “có thể đã cố rời thuyền bằng xuồng” – điều mà sau này ông thừa nhận là nói dối theo yêu cầu của Robert Wagner.

Giới truyền thông thời điểm đó dù bị hạn chế thông tin nhưng vẫn đưa ra nghi vấn. Tờ The National Enquirer (tháng 12/1981) giật tít: “Natalie’s Last Cry for Help Ignored?” (tạm dịch: Tiếng kêu cứu cuối cùng của Natalie bị phớt lờ?). Một nhân chứng giấu tên trên đảo Catalina còn báo cảnh sát vì nghe thấy tiếng phụ nữ hét to: “Cứu tôi với!” – nhưng không rõ phát ra từ đâu.

Hiện trường vụ việc của Natalie Wood

Năm 2012, Phòng Pháp y Quận Los Angeles công bố quyết định thay đổi nguyên nhân tử vong của Natalie Wood từ đuối nước do tai nạn thành đuối nước và các yếu tố không xác định.Điều này đồng nghĩa có thể do tác động từ con người, và cái chết của Natalie không còn đơn thuần là “sai lầm trong lúc say”.

Những điểm then chốt khiến vụ án luôn bị nghi ngờ. Đầu tiên là Natalie Wood rất sợ nước, cô từng nói trong phỏng vấn: “Tôi luôn có cảm giác mình sẽ chết đuối". Thứ 2, việc áo phao vẫn còn nguyên trên du thuyền – chứng tỏ cô không tự nguyện rời thuyền. Thứ 3, tại sao Robert Wagner không lập tức tìm kiếm vợ, dù bà mất tích trong đêm giá lạnh và sóng to? Thứ 4, tại sao Christopher Walken gần như im lặng tuyệt đối, không bao giờ tiết lộ chi tiết thực sự của đêm hôm đó?

Chân dung người chồng, tình yêu định mệnh hay mảnh ghép mờ ám?

Robert Wagner từng được ca ngợi là một trong những quý ông lịch lãm của Hollywood. Nhưng sau đêm định mệnh ấy, ông trở thành nhân vật trung tâm của một nghi án không có hồi kết. Tâm lý của ông cũng bị truyền thông và các chuyên gia điều tra phân tích kỹ lưỡng.

Theo lời kể của bạn bè Natalie Wood, Robert Wagner là người ghen tuông cực độ. Ông không thích vợ đóng phim với các bạn diễn nam điển trai – và từng phản đối việc cô hợp tác cùng Christopher Walken trong "Brainstorm" (1983).

Chồng Natalie Wood từng nằm trong diện tình nghi

Trong cuốn hồi ký "Pieces of My Heart" (2008), Robert Wagner thừa nhận có tranh cãi nhưng phủ nhận liên quan đến cái chết của Natalie Wood. Tuy nhiên, chính ông từng nói: “Nếu bạn nghĩ tôi giết vợ mình, tôi không thể tranh luận với bạn – tôi chỉ biết tôi không làm vậy”, một câu nói mập mờ khiến nhiều người hoài nghi.

Nhiều nguồn tin cho rằng Robert Wagner không rơi một giọt nước mắt trong tang lễ của vợ. Một thành viên đoàn phim từng thốt lên: "Sự bình tĩnh của ông ấy thật kỳ lạ. Như thể ông ấy biết trước điều này sẽ xảy ra".

Cảnh sát Los Angeles đã 2 lần thẩm vấn Robert Wagner, gần nhất vào năm 2018 – khi ông đã 88 tuổi. Trong cả hai lần, ông từ chối hợp tác đầy đủ, viện lý do sức khỏe và “không còn gì để nói thêm”.

Sau 44 năm, sự ra đi của Natalie Wood khi ấy vẫn chưa có lời giải thỏa đáng

Natalie Wood – biểu tượng nhan sắc, tài năng và khí chất của Hollywood thế kỷ 20 ra đi trong nghi vấn và cô độc giữa đại dương. Cái chết của cô không chỉ để lại khoảng trống trong lòng công chúng, mà còn phơi bày những góc tối trong ngành công nghiệp điện ảnh, nơi danh tiếng và quyền lực có thể che giấu mọi thứ.

Hơn 4 thập kỷ trôi qua, công lý vẫn chưa gọi tên ai. Nhưng mỗi năm trôi qua, mỗi bài viết được khơi lại, tên Natalie Wood vẫn hiện lên như một lời nhắc nhớ rằng, có những giấc mộng Hollywood đẹp đến đau lòng và cũng có những bí mật chìm sâu mãi mãi trong làn nước đêm Catalina.