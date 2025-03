Bi kịch của dàn "sao nhí" hàng đầu: Khi làng giải trí "nghiền nát" cả cuộc đời

Ánh đèn sân khấu rực rỡ, sự tung hô của người hâm mộ và cuộc sống vật chất đủ đầy tưởng chừng như là giấc mơ của mọi đứa trẻ. Tuy nhiên, đối với nhiều sao nhí trên thế giới, đó lại là khởi đầu của một bi kịch kéo dài, thậm chí là ám ảnh suốt cuộc đời.

Sự nổi tiếng đến quá sớm khiến các sao nhí phải đối mặt với áp lực khổng lồ từ công việc, lịch trình dày đặc, sự kỳ vọng của người lớn và sự soi mói của dư luận. Họ mất đi tuổi thơ bình thường, không có thời gian để vui chơi, học tập và phát triển các kỹ năng xã hội. Sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm khiến họ dễ dàng rơi vào vòng xoáy của những tệ nạn xã hội, rồi khi vấp ngã lại không thể đứng dậy.

Kim Sae Ron

Kim Sae Ron sinh năm 2000, là sao nhí nổi danh qua phim Người Vô Danh cùng Won Bin. Cô từng được kỳ vọng có tương lai xán lạn, được mệnh danh là thiên tài diễn xuất xứ Hàn. Dù tuổi đời còn trẻ, Kim Sae Ron sở hữu gia tài diễn xuất đáng nể đồng thời nhận được nhiều giải thưởng, đề cử danh giá và từng 2 lần tham dự Liên hoan phim Cannes (Pháp) vào năm 2009 và năm 2014. Cô còn nhận được nhiều giải thưởng danh giá khác như Kim Kê Bách Hoa, Rồng Xanh, Golden Cinematography Awards, MBC Drama Awards...

Tuy nhiên ánh hào quang đến quá sớm đã đem lại cho cố diễn viên nhiều rắc rối. Cô từng bị bạn bè ghen ghét, tẩy chay và bắt nạt vì nổi tiếng. Không thể chống chọi lại vấn đề bạo lực học đường, Kim Sae Ron chọn giải pháp học tại nhà. Dù là sao nhí nổi tiếng nhưng khi lớn lên, sự nghiệp của Kim Sae Ron có phần chững lại.

Kim Sae Ron từng là sao nhí sáng giá nhất xứ Hàn

Đến năm 2022, Kim Sae Ron gây ra tai nạn xe hơi trong tình trạng say rượu. Và đây là khởi đầu cho chuỗi bi kịch cuộc đời Kim Sae Ron. Cô bị xử phạt, bị công chúng quay lưng, phải đền hợp đồng và bị công ty quản lý cắt hợp đồng. Sau quãng thời gian bị bạo lực mạng và trầm cảm, Kim Sae Ron tự tử vào ngày 16/2/2025. Tuy nhiên nữ diễn viên qua đời chưa đầy tháng đã bị cuốn vào ồn ào tình - tiền với Kim Soo Hyun. Có thể nói rằng Kim Sae Ron qua đời mà vẫn chưa được yên nghỉ.

Kim Sae Ron tự tử khi mới 25 tuổi, sau đó vướng ồn ào với Kim Soo Hyun

Aaron Carter

Aaron Carter sinh năm 1987, là em trai ruột của thành viên Backstreet Boys Nick Carter. Mùa thu năm 1997, tài năng nhí xuất xưởng đĩa đơn đầu tay Crush on you và nhanh chóng tạo được sức hút trước công chúng. Anh nhanh chóng phát hành luôn album đầu tay và tẩu tán 1 triệu bản. Từ đó, Aaron Carter nổi lên như một hiện tượng âm nhạc và liên tục tạo được tiếng vang lớn với các sản phẩm tiếp theo: Aaron's Party (Come Get It) - 2000, Oh Aaron (2001), Another Earthquake! (2002)…

Trước khi Justin Bieber nổi đình nổi đám thì Aaron Carter là ngôi sao được mệnh danh là “hoàng tử nhạc pop” khiến hàng triệu fan phát cuồng. Sự nghiệp của Aaron Carter sớm chạm đến đỉnh cao nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn, xuất phát từ những tổn thương trong gia đình. Aaron vùi lấp sự nghiệp bằng những năm tháng ăn chơi sa đọa, yêu đương bừa bãi, làm bạn với chất kích thích.

Aaron Carter là sao nhí đình đám, em trai của thành viên Backstreet Boys - Nick Carter

Việc chìm trong nghiện ngập, sống bất cần, nổi loạn cùng tâm lý bất ổn khiến mối quan hệ giữa các anh chị trong gia đình nảy sinh nhiều xung đột. Aaron từng tuyên bố sẽ giết chị dâu đang mang thai và có những hành động đe dọa đối với gia đình của anh trai Nick Carter khiến ngôi sao nhóm Backstreet Boys phải xin tòa ban hành lệnh cấm tiếp cận vào tháng 9/2019. Những năm cuối đời, Aaron ngập trong tranh cãi, thị phi. Cuối cùng, ngôi sao nhạc pop rời bỏ thế gian ở tuổi 34, vào tháng 11/2022.

Cái chết của Carter được tuyên bố là do tai nạn, và nguyên nhân tử vong là đuối nước vì tác dụng của difluoroethane và alprazolam (những chất hướng thần, khí gây hưng phấn). Cảnh sát cho biết không tìm thấy bằng chứng nào về hành vi phạm tội. Tuy nhiên, thời điểm ấy, hôn thê của Aaron Carter là Melanie Martin và mẹ của anh tỏ ra nghi vấn. Mẹ Aaron Carter cho rằng đây có thể là một "vụ giết người tiềm ẩn".

Aaron Carter qua đời năm 2022

Macaulay Culkin

Ra mắt năm 1990, Ở Nhà Một Mình đã tạo nên cơn sốt toàn cầu và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi dịp Giáng sinh. Macaulay Culkin cũng từ đó trở thành sao nhí được săn đón hàng đầu Hollywood, nhận được đề cử Quả cầu vàng danh giá cho vai diễn cậu bé lém lỉnh, thông minh Kevin McCallister. Và với phần phim tiếp theo Home Alone 2: Lost in New York, Macaulay trở thành diễn viên nhí đầu tiên trong lịch sử nhận được cát xê hơn 1 triệu USD (25,4 tỷ đồng)/tập phim. Khi mới 12 tuổi, sao nhí đình đám này đã trở thành triệu phú với khối tài sản lên tới 15 triệu USD (351 tỷ đồng).

Rất nhiều người đã kỳ vọng Macaulay Culkin sẽ có sự nghiệp huy hoàng và rộng mở. Thế nhưng chính sự nổi tiếng đến quá sớm đã hủy hoại cuộc sống của nam diễn viên. Mọi việc bắt đầu từ khi bố mẹ sao nhí Ở Nhà Một Mình ly hôn và tranh giành khối tài sản khổng lồ của con trai năm anh 14 tuổi.

Macaulay Culkin từng là sao nhí đắt giá nhất thế giới

Cuộc chiến này khiến gia đình Macaulay Culkin tan nát. Sao nhí đình đám tố bố ruột hành hung mình và tuyên bố từ mặt ông. Đến nay, quan hệ giữa 2 cha con vẫn chưa hề được cải thiện. Tuy nhiên, đau xót hơn cả chính là việc 2 người chị gái của Macaulay Culkin lần lượt qua đời vì chất kích thích và tai nạn giao thông vào năm 2000.

Cú sốc này khiến nam diễn viên sa ngã, tiệc tùng, sử dụng rượu và ma túy. Anh buông thả bản thân và tụt dốc thê thảm trong sự nghiệp. Trong suốt những năm nghỉ diễn xuất, sao Ở Nhà Một Mình liên tục bị bắt giữ và phải hầu tòa. Từng có thời điểm, nam diễn viên khiến khiến dư luận toàn cầu dậy sóng với ngoại hình ngày càng xuống sắc, gầy gò và già nua chỉ sau thời gian ngắn ở ẩn. Thậm chí, nhiều người còn lo ngại anh sẽ sớm tử vong vì nghiện rượu và ma túy.

Anh chìm trong nghiện ngập

Macaulay Culkin chỉ thực sự thay đổi theo chiều hướng tích cực khi anh tìm được người phụ nữ của đời mình - nữ minh tinh H'Mông Brenda Song. Cả hai có cơ hội gặp nhau tại phim trường Changeland vào năm 2017. Từ ngày có tình yêu, Macaulay Culkin bỗng thay đổi theo hướng tích cực hơn hẳn. Anh sống lành mạnh trở lại và nỗ lực đóng phim, trở lại làng giải trí.

Diễn viên làm lại cuộc đời sau khi gặp Brenda Song

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan sinh năm 1986, bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ khi còn rất nhỏ và nhanh chóng trở thành một ngôi sao nhí nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim The Parent Trap (1998). Sự nổi tiếng đến quá sớm đã đặt lên vai cô những áp lực khổng lồ từ công việc, lịch trình dày đặc và sự kỳ vọng của người lớn. Cô mất đi tuổi thơ bình thường, không có thời gian để vui chơi, học tập và phát triển các kỹ năng xã hội.

Lindsay Lohan phải vật lộn với chứng nghiện ngập và các vấn đề sức khỏe tâm lý trong suốt cuộc đời. Cô đã nhiều lần phải vào trại cai nghiện và vướng vào các vụ bê bối pháp lý. Mối quan hệ gia đình phức tạp, đặc biệt là với người cha, cũng gây ra nhiều đau khổ cho cô. Những vấn đề cá nhân đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Lindsay Lohan. Từng có thời Lindsay Lohan bị gọi là "nữ hoàng rắc rối".

Lindsay Lohan thời đỉnh cao

Cuộc đời Lindsay Lohan thay đổi sau khi cô kết hôn với Bader Shammas và lên chức mẹ. Cô chuyển đến Trung Đông sống và tập tring kinh doanh. Từ năm 2021, "cô gái lắm chiêu" nỗ lực trở lại màn ảnh bằng việc hợp tác với Netflix trong một số bộ phim về chủ đề Giáng sinh và dần lấy lại thiện cảm của khán giả. Nữ diễn viên cũng thay đổi lối sống đam mê tiệc tùng, ngập chìm trong scandal trước kia để trở thành một người vợ, người mẹ khá kín tiếng.

Lindsay Lohan kết hôn, lên chức mẹ và trở lại màn ảnh

Không thể nói rằng nổi tiếng sớm sẽ khiến cho tất cả các "sao nhí" lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, đây lại là con đường vô cùng chông gai, cần nhiều sự đồng hành của gia đình, các bậc phụ huynh. Các sao nhí cần nhiều những sự yêu thương, cần sự rộng lượng của công chúng. Dễ nhận ra rằng nhiều sao nhí đã có cú "quay xe" ấn tượng, vượt lên nghịch cảnh vì tìm kiếm được một nửa đúng nghĩa bên cạnh mình, biết chăm sóc bản thân, yêu chính mình. Sẽ không có lựa chọn nào là bi kịch nếu chúng ta đối xử với nhau nhẹ nhàng, thấu hiểu và cảm thông hơn.