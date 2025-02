Bị hack tài khoản mất hơn 35 triệu, nam game thủ bất lực trước phản hồi của NPH

35 triệu của nam game thủ biến mất bí ẩn?

Theo tờ Sohu đưa tin, mới đây một game thủ Trung Quốc có tên He Chong đã mất 1,36 triệu đồng vàng trong World of Warcraft Classic do tài khoản bị hack. Đây là số tiền lớn mà game thủ này tích lũy suốt nửa năm theo quy đổi có giá trị khoảng 10.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 35 triệu Đồng).

Ngay lập tức, anh chàng đã báo cáo sự việc lên bộ phận chăm sóc khách hàng và cung cấp thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu bất thường, thậm chí, phía NPH còn khẳng định khó có thể giúp game thủ này lấy lại số tiền bị mất ở thời điểm hiện tại.

Netizen xứ Trung “dậy sóng” trước câu chuyện của nam game thủ

Không chấp nhận câu trả lời từ bộ phận chăm sóc khách hàng, He Chong tiếp tục cung cấp thêm thông tin và kiên trì liên hệ nhiều lần. Thậm chí, game thủ này còn đăng cả video cầu cứu cộng đồng, thu hút sự chú ý của rất nhiều người chơi.

Trước sự hối thúc của He Chong và sức ép của cộng đồng game thủ, cuối cùng phía World of Warcraft Classic cũng đưa ra giải pháp, hỗ trợ game thủ này được hoàn lại khoảng 65% số tiền bị mất. Bản thân He Chong sau đó cũng tỏ ra cảm thông cho đội ngũ vận hành game, nguyên do là bởi tiền vàng trong game có tính lưu thông cao, rất khó kiểm soát khi bị đánh cắp.

Dù vậy, nguyên nhân dẫn tới tình trạng mất cắp như trên vẫn đang là một bí ẩn. Rất có thể, một loại virus lại đã xuất hiện trong máy tính của He Chong, hoặc do anh ta bảo mật tài khoản kém, click vào đường link lạ có chứa virus. Tóm lại, đây chính là một bài học lớn cho toàn bộ làng game, phải luôn chủ động bảo vệ tài khoản và thường xuyên có các biện pháp kiểm tra phù hợp.

Nguồn Sohu.