VTVcab trở thành nhà tài trợ giải LMHT lớn nhất Việt Nam

Vietnam Championship Series (VCS) là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) hàng đầu, nơi quy tụ những đội tuyển xuất sắc nhất của nền Thể thao điện tử Việt Nam. Ra đời từ năm 2013, VCS đã liên tục phát triển, trở thành bệ phóng cho nhiều tuyển thủ tài năng và mang đến những trận đấu mãn nhãn cho người hâm mộ. Với sự hậu thuẫn từ Riot Games, VCS không chỉ là sân chơi Esports chuyên nghiệp trong nước mà còn là bước đệm để các đội tuyển Việt Nam tham gia các giải đấu quốc tế.

VCS 2025 chuẩn bị chính thức khởi tranh cùng nhiều thay đổi

Bước vào mùa giải 2025, giải đấu Vietnam Championship Series cũng sẽ có những thay đổi quan trọng để mang lại nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng và tạo dấu ấn mạnh mẽ cho sự phát triển của lĩnh vực Thể thao điện tử tại Việt Nam.

Theo đó, VCS giờ đây sẽ chính thức trực thuộc hệ thống giải Vô địch Quốc gia Việt Nam nội dung Thể thao điện tử và do các đơn vị Riot Games, VNGGames cùng Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) phối hợp tổ chức. Đây cũng chính là chiến lược phù hợp định hướng từ Riot Games để giúp LMHT Esports tiếp tục đảm bảo được tính cạnh tranh, phát triển bền vững và trở thành một xu hướng giải trí tích cực cho cộng đồng.

VCS đổi tên thành ON Live VCS 2025

Đi kèm với những sự thay đổi này, VCS 2025 cũng chính thức chào đón sự đồng hành của ON Live Esports với vai trò Nhà tài trợ chính của giải đấu ON Live VCS 2025, đánh dấu bước tiến mới quan trọng trong việc hợp tác toàn diện với VNGGames để cùng đồng hành phát triển nền Esports Việt. Đây là cột mốc lớn tiếp theo trong sự kết hợp giữa ngành Truyền hình và Thể thao điện tử của quốc gia, nâng cao vị thế của giải đấu.

ON Live Esports trực thuộc VTVcab, là đơn vị sở hữu, sản xuất, phân phối nội dung gốc về Thể thao điện tử lớn nhất Việt Nam. Đơn vị đang tổ chức các giải Esports chất lượng cao, sản xuất bình luận tiếng Việt và phát sóng nhiều giải đấu khu vực lẫn quốc tế, đồng thời là đối tác phát sóng toàn bộ giải đấu chính thức của VNGGames tại Việt Nam. Với sự đầu tư của một đối tác chiến lược mới với nhiều tiềm lực, giải đấu ON Live VCS 2025 hứa hẹn sẽ có thêm những sự đổi mới, nâng tầm về mặt hình ảnh và trải nghiệm theo dõi Thể thao điện tử đỉnh cao.

ON Live Esports đơn vị trực thuộc VTVcab, là nhà tài trợ chính của VCS 2025

Nhà vô địch ON Live VCS 2025 sẽ có vinh dự đại diện Thể thao điện tử Việt Nam giành suất tranh tài ở giải Vô Địch LMHT Châu Á - Thái Bình Dương vào năm sau (LCP 2026). Thông qua ON Live VCS 2025, Đội tuyển Esports quốc gia cũng có cơ sở để chọn ra các VĐV ưu tú nhất tham gia thi đấu các giải đấu quốc tế do các Liên đoàn Thể thao điện tử trên thế giới tổ chức trong năm nay. Bản thân các tuyển thủ tham gia thi đấu giải ON Live VCS 2025 cũng được ghi nhận tư cách chính thức là các Vận Động Viên (VĐV) thể thao, được trao tặng Huy chương và Giấy khen chứng nhận thành tích bên cạnh các giải thưởng hiện vật như các mùa giải trước.

Theo kế hoạch, giải đấu ON Live VCS 2025 giai đoạn Mùa Xuân sẽ khởi động từ ngày 28/02/2025 sự góp mặt của 8 đội tuyển, bao gồm:

- TP. HCM Team Flash (Đội khách mời)

- Saigon Dino (Đội khách mời)

- Saigon Hyper Vortex Esports (Đội khách mời)

- Saigon Secret (Đội khách mời)

- Saigon CyberCore Esports (đến từ Road to VCS - Campus)

- Hanoi Rookies Esports (đến từ Road to VCS - Cyber Vikings Hà Nội)

- Vungtau Never Give Up (đến từ Road to VCS - Hoàng Luân)

- Saigon Silent Storm Esports (đến từ Road to VCS - Cyber Vikings Sài Gòn)

Lộ trình giải đấu ON Live VCS 2025 Mùa Xuân

Thể thức thi đấu ON Live VCS 2025 Mùa Xuân như sau:

Hình thức: thi đấu Online

Thời gian: 28/02/2025 – 30/03/2025

Tổng tiền thưởng: 250,000,000 VNĐ

Vòng Thụy Sĩ:

8 đội tuyển thi đấu theo thể thức Thụy Sĩ

6 đội có thành tích tốt nhất đi tiếp vào Playoffs

2 đội có thành tích thấp nhất sẽ xuống hạng

Vòng Playoffs:

6 đội tuyển thi đấu theo thể thức Double Elimination (Best-of-3 và Best-of-5)

Đội vô địch ON Live VCS 2025 Mùa Xuân giành được suất tham dự Vòng Chung Kết ON Live VCS 2025

Đội có thành tích thấp nhất sẽ xuống hạng

Thể thức thi đấu

Với những sự đổi mới đáng kể, giải đấu ON Live VCS 2025 hứa hẹn sẽ mang lại thêm nhiều trải nghiệm mới đặc sắc dành cho cộng đồng yêu thích Thể thao điện tử Việt Nam. Sự kiện cũng sẽ góp phần nâng tầm và phủ rộng hình ảnh của Esports đối với đại chúng, tạo cơ hội giao lưu, phát triển giữa các địa phương; đồng thời giúp cộng đồng có cái nhìn cởi mở và nhận thức đúng đắn hơn với bộ môn Thể thao điện tử.