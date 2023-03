Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã phản ánh, sự việc đau lòng xảy ra khoảng 19h45 tối 22/12/2021, Bệnh viện Vinmec, Q.Bình Thạnh, TP HCM tiếp nhận cấp cứu bé gái N.T.V.A trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Bệnh viện liền báo ngay cho các cơ quan hữu trách. Lực lượng công an địa phương đã có mặt để ghi nhận các tình tiết và lời khai của những người liên quan.

Các bác sĩ tại đây cho biết, thi thể bé gái 8 tuổi có nhiều vết bầm lớn, trên mặt còn có vết thương cũ được khâu, đã mờ. Tại hiện trường vụ việc, cơ quan điều tra còn thấy có cây lau nhà bị gãy có dính tóc.

Ngày 27/12/2021, bà Nguyễn Thị Hạnh cùng anh trai là Nguyễn Quang Vinh đã tố cáo ông Nguyễn Kim Trung Thái và bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang vì đã có hành vi bạo hành dẫn tới cái chết của con gái bà là cháu N.T.V.A. Đơn gửi Viện KSND TP HCM, Công an TP HCM, Công an Q. Bình Thạnh, Đội Điều tra tổng hợp Công an Q. Bình Thạnh, Hội LHPN TP HCM, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM và các cơ quan thông tấn.

Trong đơn, bà Hạnh cho biết, bà và ông Nguyễn Kim Trung Thái kết hôn từ năm 2012, sinh cháu N.T.V.A năm 2013, sau đó năm 2016 sinh tiếp 1 con trai. "Năm 2020, chúng tôi ly hôn với lý do ông Nguyễn Kim Trung Thái đã ngoại tình, quan hệ bất chính với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang", bà Hạnh trình bày trong Đơn tố cáo.

Sau khi ly hôn, bà Hạnh nuôi con trai nhỏ, còn ông Nguyễn Kim Trung Thái nuôi con gái N.T.V.A. Từ tháng 1/2020, sau khi ông Thái và bà Trang sống chung với nhau, ông Thái đã cấm không cho bà Hạnh thăm cháu N.T.V.A. Lần cuối, bà Hạnh được gặp cháu N.T.V.A vào tháng 12/2020.

Theo công tố viên, bé V.A đã bị tổng cộng 121 lần bị Trang đánh. Nhiều lúc Thái ngồi ngay cạnh đó nhưng cũng không can ngăn.