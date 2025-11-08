Bì bõm trên nhiều tuyến đường trung tâm TP HCM tối cuối tuần, xe chết máy, nước tràn vào quán

Theo ghi nhận, cơn mưa lớn bất ngờ xuất hiện chủ yếu ở trung tâm TP HCM từ khoảng 17 giờ rồi kéo dài đến tối, gây ngập nặng khiến xe cộ chết máy, người dân chật vật di chuyển. Thậm chí, có cả khu phố bị cúp điện.
Hơn 18 giờ, mưa đã tạnh dần nhưng đường sá vẫn ngập.
Nguyên nhân gây mưa lớn ở TP HCM chiều tối nay được xác định do áp cao lạnh lục địa có cường độ tăng cường. Rãnh áp thấp qua Trung Bộ bị nén về phía nam qua Nam Bộ.
Có mặt tại đường Cô Bắc và đường Nguyễn Khắc Nhu (phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM), mưa lớn chưa đầy 30 phút, khu vực này đã ngập.
Nước dâng tràn hết mặt đường, lên cả vỉa hè. Người đi xe máy phải giảm tốc, dò từng đoạn; không ít người vội quay đầu khi thấy nước ngập quá bánh xe. Một số phương tiện chết máy giữa dòng, chủ phương tiện phải dắt bộ, chật vật di chuyển trong làn nước đục.
Anh Bảo (SN 1997), sống gần khu vực, cho biết đây là lần thứ 2 trong tháng xảy ra tình trạng ngập như vậy: "Trước đây, khu này không ngập cao như vậy. Gần đây mưa lớn là nước dâng lên nhanh lắm, người dân trở tay không kịp".
Dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, nước ngập tràn lan khiến giao thông hỗn loạn, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn
Khu vực phố đi bộ Bùi Viện cũng rơi vào cảnh ngập sau mưa lớn. Nước đọng thành từng vũng lớn giữa lòng đường, tràn vào trước cửa nhiều quán bar, nhà hàng. Nhiều du khách nước ngoài phải xắn quần, thậm chí đi chân trần lội qua dòng nước để tiếp tục di chuyển. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng bước chân bì bõm.
Cả khu phố sầm uất chìm trong làn nước, ánh đèn quán xá phản chiếu lấp lánh trên mặt đường ngập, tạo nên khung cảnh vừa rực rỡ vừa ngổn ngang sau cơn mưa lớn.
Lúc 17 giờ 30 phút, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã: Bến Nghé, Sài Gòn, Bến Thành, Bình Thạnh, Đa Kao, Tân Hưng, Bình Lợi, Tân Tạo, Bình Trị Đông, An Khánh, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Tây Thạnh, Đông Hưng Thuận, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Đông Thạnh.
Vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... các khu vực lân cận khác.
Lượng mưa phổ biến từ 8-40 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.
Một số video về cơn mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều tuyến đường trung tâm TP HCM:
Mưa lớn kéo dài hơn 30 phút, trung tâm TP HCM ngập
Video ghi nhận tại phố đi bộ Bùi Viện
Hơn 19 giờ, trung tâm thành phố vẫn ngập
Khu vực đường Lê Hồng Phong và Ba Tháng Hai cũng ngập trong nước
Dù không mưa lớn nhưng đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận vẫn ngập nước vì triều cường dâng cao theo kỳ Rằm tháng Chín âm lịch