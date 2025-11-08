Xe ô tô 7 chỗ tông vào hông xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Chiều 8-11, thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc đoạn qua tỉnh Thanh Hóa

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 16 giờ ngày 8-11, tại Km377 (chiều từ Thanh Hóa đi Nghệ An), đoạn qua địa phận thị xã Nghi Sơn cũ.

Vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ biển số tỉnh Nghệ An đang lưu thông trên tuyến cao tốc đã va chạm, tông vào hông xe đầu kéo mang biển số tỉnh Hà Tĩnh.

Sau va chạm, chiếc xe 7 chỗ bị hưu hỏng nặng, biến dạng, phần đầu xe cắm vào hông bên phải xe đầu kéo. Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ (chưa rõ danh tính, được xác định là tài xế ô tô 7 chỗ), 3 người còn lại trên xe 7 chỗ bị thương.

Hiện, lực lương chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.