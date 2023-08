Bị "bóc" lỗi tiếng Anh khi chúc mừng sinh nhật Shark Bình, Phương Oanh phản ứng sao?

Vào ngày 30/8, Phương Oanh đã đăng tải trên mạng xã hội bức hình cận gương mặt của Shark Bình khiến cư dân mạng chú ý. Nữ diễn viên sinh năm 1989 hài hước chia sẻ hình ảnh ông xã có biểu cảm đáng yêu, kèm theo đó cô hào hứng cho hay: "Lúc chụp được tấm này mình đã nghĩ: Có ảnh chúc mừng sinh nhật rồi. Thời tới, thời tới".

Tuy nhiên, cư dân mạng bất ngờ soi ra lỗi sai trong bài đăng khi Phương Oanh chúc sinh nhật của Shark Bình. Cụ thể, cô viết: "Mi lớp, mi ai đồ, mi bét phờ ren" ("My love, my idol, my best friend", tạm dịch "Tình yêu của tôi, thần tượng của tôi, người bạn thân nhất của tôi"), netizen cho rằng nữ diễn viên viết sai chính tả khi dùng chữ "mi" thay cho từ "my" (của tôi). Khi bị netizen "bóc", Phương Oanh liền thẳng thắn trả lời bình luận: "Người ta hay thích tỏ ra nguy hiểm vậy nhỉ. Sợ thế". Netizen cho rằng đây là dụng ý trêu đùa ông xã của nữ diễn viên mà thôi. Ngay sau đó, Phương Oanh cũng công khai dùng những từ này khi bình luận qua lại với Shark Bình.

Phương Oanh công khai gửi lời chúc mừng sinh nhật tới ông xã

Bất ngờ bị "bóc" lỗi sai chính tả, Phương Oanh thẳng thắn lên tiếng

Nữ diễn viên sinh năm 1989 thường xuyên trêu đùa nửa kia trên mạng xã hội

Phương Oanh và Shark Bình đã đăng ký kết hôn vào ngày 15/6. Vào cuối tháng 7/2023, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà cô dâu (Hà Nam). Trước khi quyết định trở thành vợ chồng, Phương Oanh và Shark Bình có một năm hẹn hò yêu đương. Sau khi chính thức về chung một nhà, vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh vẫn đều đặn cập nhật hình ảnh cuộc sống ngày thường lên mạng xã hội.

Phương Oanh còn chia sẻ những hình ảnh trong căn nhà mới, đang trong quá trình hoàn thiện nội thất của cặp đôi. Theo một vài hình ảnh được nữ diễn viên "nhá hàng", có thể thấy tổ ấm mới của cặp đôi được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, đầy đủ tiện nghi.

Shark Bình và Phương Oanh tổ chức lễ ăn hỏi và tiệc cưới ấm cúng tại Hà Nam (quê nữ diễn viên) vào cuối tháng 7/2023