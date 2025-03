Bí ẩn nhất hiện nay: Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn có thật sự làm lành?

Màn tái hợp gây bão của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn tại đám cưới của Salim đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Sau 5 năm được cho là "cạch mặt" vì những ồn ào cá nhân, khoảnh khắc hai cô gái từng là bạn thân thiết ôm hôn nhau thắm thiết, cười đùa vui vẻ khiến dân tình không khỏi bất ngờ.

Theo những hình ảnh lan truyền, Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn đã có một đêm tiệc tràn đầy cảm xúc. Cả hai không chỉ chụp ảnh chung mà còn nhảy múa, ôm hôn cực thân mật. Hành động này khiến cư dân mạng cho rằng cả hai đã xí xoá những câu chuyện trong quá khứ. Đặc biệt, sáng hôm sau, cả hai tiếp tục xuất hiện cùng nhau trong khung hình do bạn bè ghi lại. Dù vậy, điều khiến netizen chú ý hơn cả chính là cách hai cô nàng "làm lơ" nhau một cách đầy hài hước, như thể chưa từng có màn tái hợp "bùng nổ" tối hôm trước.

Clip: Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn nhảy múa đánh dấu cột mốc làm hoà sau 5 năm giận hờn

Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn tái hợp trong đám cưới của Salim

Cả hai thoải mái tương tác, thậm chí còn hôn nhau như một cách xoá bỏ mọi chuyện cũ

Sau một đêm gây bão thì đây là biểu cảm lầy lội của cả hai khi ăn sáng cùng nhau

Dẫu vậy, giữa lúc dư luận đang phấn khích trước màn "comeback" của tình bạn năm nào, cư dân mạng lại phát hiện một chi tiết đáng chú ý: Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn vẫn chưa follow lại nhau trên Instagram. Dù được nhiều bạn bè chung tag tên và nhắc đến, nhưng cả hai lại không hề chia sẻ hay đăng lại bất cứ hình ảnh nào có đối phương. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu mối quan hệ giữa họ đã thực sự bình thường trở lại hay chưa?

Một số ý kiến cho rằng, việc chơi lại không nhất thiết phải thể hiện qua những động thái trên mạng xã hội. Quan trọng là cách cả hai tương tác ngoài đời thực, mà trong trường hợp này, rõ ràng họ đã có một buổi tối "quẩy" hết mình bên nhau. Tuy nhiên, một bộ phận netizen vẫn hoài nghi rằng, dù có thân thiết trong khoảnh khắc, nhưng để hoàn toàn trở lại như trước có lẽ phải để thời gian trả lời.

Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn vẫn chưa ấn follow lại nhau trên Instagram

Dù được bạn bè tag tên chung nhưng Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn không có động thái đăng lại

Tình bạn của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn bắt đầu từ khi cả hai còn hoạt động ở Hà Nội. Họ không chỉ đơn thuần là những người bạn, mà còn là tri kỷ cùng nhau bước qua chặng đường thanh xuân khi còn là hot girl đình đám Hà thành.

Tuy nhiên, vào giữa năm 2020, người hâm mộ bất ngờ nhận ra tín hiệu lạ của mối quan hệ này. Quỳnh Anh Shyn đột ngột bỏ theo dõi Chi Pu trên Instagram - 1 hành động được cho là ngầm ám chỉ sự rạn nứt. Không lâu sau đó, Quỳnh Anh Shyn đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (Hãy là một người tốt ngoài đời thực, đừng chỉ trên mạng xã hội). Dòng trạng thái này được cho là "lời nhắn gửi" của Quỳnh Anh Shyn đến Chi Pu.

Story ẩn ý "Hãy là một người tốt ngoài đời thực, đừng chỉ trên mạng xã hội" của Quỳnh Anh Shyn được cho là gửi lời nhắn đến Chi Pu

Dư luận nhanh chóng truy tìm nguyên nhân khiến hai người đẹp "nghỉ chơi". Chi Pu được đồn đoán là đã hẹn hò với người yêu cũ của Quỳnh Anh Shyn - 1 công tử gia thế ở Hà Nội - sau khi đường ai nấy đi với nam diễn viên Hàn Quốc Jin Ju Hyung. Việc làm này được cho là vi phạm "quy tắc bất thành văn" giữa những người bạn thân là không yêu lại tình cũ của nhau. Dân mạng cho rằng hành động của Chi Pu khiến Quỳnh Anh Shyn cảm thấy bị phản bội, bởi giữa họ từng có một cam kết rằng sẽ không bao giờ bước qua ranh giới đó. Trong một chương trình, Quỳnh Anh Shyn cũng có chia sẻ ẩn ý: "Tình bạn muốn bền lâu, không nên yêu lại người yêu cũ của nhau".

Nhiều người cho rằng chàng thiếu gia Hà Nội (ảnh phải) chính là nguyên nhân khiến tình bạn của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn rạn nứt

Đến năm 2023, Chi Pu chính thức hủy theo dõi Quỳnh Anh Shyn trên Instagram, khẳng định mối quan hệ giữa họ không thể hàn gắn. Thời gian qua, 4 thành viên hội bạn không còn xuất hiện cùng nhau. Trong đó, sự kiện nào có Chi Pu thường sẽ vắng mặt Quỳnh Anh Shyn và ngược lại. Dù nghi vấn rạn nứt ầm ĩ, người trong cuộc cũng không đưa ra một câu trả lời rõ ràng về mối quan hệ của mình.

Đến đầu tháng 12/2024, trong 1 sự kiện thời trang, đôi bạn thân đình đám Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn mới đứng chung khung hình, nhưng giữa họ có ca sĩ Hồ Ngọc Hà làm "lá chắn" ở giữa. Tại sự kiện này, cả 2 cũng không có bất kỳ tương tác nào. Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu chỉ giao lưu với đàn chị Hồ Ngọc Hà và các khách mời khác, hoàn toàn ngó lơ và thậm chí không liếc nhìn nhau dù chỉ 1 lần.