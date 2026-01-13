Bí ẩn ngôi làng “kungfu" kỳ lạ nhất hành tinh, cứ ra ngõ là gặp cao thủ võ thuật

Một ngôi làng cổ ẩn mình hàng trăm năm trong rừng núi Làng Cam Khê Động ở huyện Thiên Trụ, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Điểm nổi bật ở ngôi làng này có hơn 500 người trong 112 hộ gia đình, với truyền thống luyện võ và có nền văn hóa võ thuật phong phú nên được mệnh danh là "làng Kungfu".

"Làng Kungfu" (võ lâm) nơi võ thuật thấm đẫm vào đời sống hàng ngày, từ các cụ già đến trẻ nhỏ đều luyện tập, biến võ thuật thành di sản văn hóa và sinh kế độc đáo. Nơi đây, võ không chỉ để tự vệ mà còn là linh hồn cộng đồng, giúp làng phát triển du lịch và giữ gìn truyền thống qua nhiều thế hệ.

Khi bước chân vào ngôi làng kungfu, khách du lịch không khó để thấy hình ảnh người đàn ông trung niên đi chân trần trên con đường trải đá, những người già độ tuổi 60 mang vác nặng hàng chục cân đi bộ như bay trên đường mòn, thanh niên luyện võ bên thác nước hay những đứa trẻ đu cây như sóc...

Bối cảnh đẹp như tranh vẽ này trở thành điểm luyện tập kung fu hoàn hảo cho người dân ở các lứa tuổi.

Người dân trong làng đều coi việc học võ kungfu là điều bình thường và bắt buộc phải biết. Mỗi người lại theo đuổi một trường phái khác nhau. Các thế võ được mô phỏng hành động của các loài động vật hoang dã như rắn, hổ, báo và từ đó phát triển bài bản hơn nữa.

Ngôi làng xanh tươi với những túp lều truyền thống nằm nép mình sau rặng núi. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ thật lý tưởng để mọi người, ở mọi lứa tuổi luyện tập kung fu. Họ luyện tập bằng cách giao đấu với nhau hoặc tự luyện quyền thuật. Vũ khí họ thường sử dụng trong các buổi luyện tập và giao đấu thường chỉ có quả đấm, gậy và chĩa hai.

Nguyên nhân của việc này tới nay vẫn còn là điều bí ấn. Một giả thiết được dân làng đưa ra rằng do từ xa xưa, khu vực thường xuyên bị thú hoang quấy nhiễu nên mọi người đã tìm học các môn võ thuật trong đó có kungfu để phòng thân.

Con trai trong làng đều phải luyện kungfu, con gái cũng dần thích học. Dù có võ nghệ cao nhưng họ không bao giờ hình thành tính cách bạo lực mà chỉ là bản năng tự vệ được hình thành bởi yếu tố lịch sử, đánh đuổi kẻ thù, thổ phỉ, thú dữ.

Không chỉ nổi tiếng với "văn hóa kungfu", làng Cam Khê Động cũng thúc đẩy trồng trọt và quảng bá các loại nông sản đặc sản địa phương như hoa cúc "kungfu", bưởi phượng, du trà,... giúp nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân nơi đây.