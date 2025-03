Bí ẩn đằng sau quyết định ở lại của chồng Từ Hy Viên dù lễ an táng đã kết thúc

Trang Sohu ngày 23/3 dẫn nguồn tin từ paparazzi Cát Tư Tề xung quanh vấn đề liên quan tới gia đình Từ Hy Viên.

Theo Cát Tư Tề, nguyên nhân khiến mẹ, em gái và chồng Từ Hy Viên không đưa cố diễn viên về nước luôn sau khi qua đời là do phải giải quyết một số việc liên quan đến bảo hiểm ở Nhật Bản. Bảo hiểm này được mua khi cả gia đình đi du lịch Nhật Bản, và theo tiết lộ của Cát Tư Tề, giá trị của nó lên đến 7,5 triệu Đài tệ (gần 6 tỷ đồng).

Chồng Từ Hy Viên thay đổi quyết định, tiếp tục ở lại Đài Loan (Trung Quốc) ngay cả khi lễ an táng cho vợ đã kết thúc

Koo Jun Yup - chồng Từ Hy Viên ban đầu định đi nghỉ dưỡng ở New York cùng bạn bè sau khi lo xong hậu sự cho vợ, rồi sẽ về Hàn Quốc nghỉ ngơi một thời gian.

Thế nhưng, vài ngày trước, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin nam nghệ sĩ sẽ không rời đi nữa mà sẽ ở lại. Hai con của Từ Hy Viên đã chuyển đi, đến ở trong căn biệt thự mà Uông Tiểu Phi thuê. Việc Koo Jun Yup một mình sống trong căn biệt thự rộng hơn 700m2 của Từ Hy Viên khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ. Về việc này, cư dân mạng đã phân tích một số lý do cụ thể khiến anh không rời đi, trong đó có việc Từ Hy Viên đã mua bảo hiểm ở Nhật Bản và người thụ hưởng chính là Koo Jun Yup.

Lý do đầu tiên, Koo Jun Yup và Từ Hy Viên đã kết hôn được 3 năm, về mặt thủ tục, quan hệ hôn nhân, người thụ hưởng trực tiếp bảo hiểm của Từ Hy Viên ở Nhật Bản chính là Koo Jun Yup.

Nhiều nguồn tin cho biết, Koo Jun Yup ở lại để lo khoản bảo hiểm cũng như căng nhà của Từ Hy Viên

Lý do thứ hai khiến Koo Jun Yup không thể rời đi, có thể là do nam nghệ sĩ không muốn rời xa nơi vợ mình từng sống, cần phải giúp Từ Hy Viên sắp xếp lại di vật của cô, đồng thời lo lắng ngôi nhà sẽ bị tịch thu, di vật bị thiêu hủy. Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) trước đó miêu tả khối tài sản khổng lồ mà Từ Hy Viên để lại, trong đó có căn biệt thự trị giá 460 triệu Đài tệ (gần 358 tỷ đồng). Nếu không có ai trả khoản vay thế chấp hàng tháng hơn 1 triệu Đài tệ (gần 800 triệu đồng), ngôi nhà có thể bị tịch thu.

Lý do thứ ba, có thể là do nam nghệ sĩ muốn thường xuyên đến thăm mộ của cô, để được gần gũi với người mình yêu. Đây cũng là lý do mà truyền thông dùng để miêu tả về tình cảm sâu đậm của Koo Jun Yup với Từ Hy Viên. Truyền thông cho biết, trong 41 ngày "trông coi" tro cốt của Từ Hy Viên, Koo Jun Yup đều làm món sushi mà vợ yêu thích và trò chuyện với hộp tro cốt mỗi ngày.

Hình ảnh Koo Jun Yup ôm hũ tro cốt của Từ Hy Viên trong lễ an táng khiến fans xót xa

Lý do thứ tư, bức tượng nghệ thuật của Từ Hy Viên vẫn chưa hoàn thành, Koo Jun Yup cần phải tự tay thiết kế bức tượng, từng bước hoàn tất những công việc cuối cùng tại nơi an nghỉ của cô.

Như vậy là Koo Jun Yup ở lại là để giải quyết ổn thỏa những việc trên. Sau khi mọi việc hoàn tất, có thể nam nghệ sĩ sẽ trở về Hàn Quốc.