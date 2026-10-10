Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện thành công 2 ca ghép thận

Từ ngày 8 đến 10-10, với sự chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn trực tiếp từ Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện thành công hai ca ghép thận từ người sống hiến tạng.

Theo GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, để chuẩn bị cho hai ca ghép, ngày 8-10, hai bệnh viện tổ chức nhiều cuộc hội chẩn trực tuyến và trực tiếp, đánh giá toàn diện từng cặp ghép, thống nhất phương án phẫu thuật, hồi sức và xử trí các tình huống có thể phát sinh.

Đoàn chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật và giám sát chuyên môn tại chỗ, từng bước nâng cao năng lực thực hiện kỹ thuật ghép thận cho ê-kíp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Hai người bệnh được ghép thận đều mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam P.V.T. (31 tuổi, quê ở phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ), đã điều trị thẩm phân phúc mạc trong 4 năm, được cha ruột hiến thận. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ L.T.T.B. (54 tuổi, quê ở xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), có 8 năm chạy thận nhân tạo, được nhận thận hiến từ chồng.

Cả hai ca phẫu thuật đều diễn ra thuận lợi. Trưa 10-10, sức khỏe của cả 4 người hiến và người nhận đều ổn định, tiếp tục được theo dõi chặt chẽ sau phẫu thuật.

Trước đó, ngày 11-4, với sự hỗ trợ của ê-kíp Bệnh viện Trung ương Huế, ca ghép thận đầu tiên được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.