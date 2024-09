Bệnh lạ khiến 16 người tử vong tại Ấn Độ

Bệnh này gây sốt cao tại 7 ngôi làng ở bang Gujarat. Một cuộc điều tra đã được tiến hành do có nhiều ca tử vong cùng lúc. Nguyên nhân gây bệnh hiện vẫn chưa được xác định.



Các bệnh do muỗi truyền nhiễm như sốt rét, sốt xuất huyết và viêm phổi... thường gặp trong mùa gió mùa tại Ấn Độ. Đợt lây nhiễm bệnh lần này được cho là có liên quan tới các trận mưa lớn gây ngập lụt vào tháng 8.

Trước đó, vào ngày 8/9, khu vực Kutch thuộc bang Gujarat ghi nhận lượng mưa trung bình cao nhất là 183% - theo Trung tâm điều hành tình trạng khẩn cấp của bang Gandhinagar. Chính quyền bang Gujarat đã điều động 22 đội y tế và giám sát đến Kutch sau khi có 14 ca tử vong "đáng ngờ" - bao gồm 6 trẻ em, sau khi tình trạng sốt và viêm phổi được báo cáo trong 6 ngày từ ngày 3/0 đến ngày 8/9. Các bác sĩ không thể chẩn đoán chính xác tình trạng sốt và khó thở. Các trường hợp mắc bệnh lạ này thoạt nhìn có vẻ là bệnh cúm.

2 trong số 14 ca tử vong được báo cáo vào ngày 8/9 sau khi các nhóm điều tra đến các khu vực bị ảnh hưởng - The Indian Express đã biết. Đáng chú ý, tất cả những trường hợp tử vong đều thuộc cộng đồng Jat Maldhari - một bộ tộc chăn cừu. Trong khi 6 người qua đời là trẻ em từ 5 đến 16 tuổi, 3 người từ 18 đến 20 tuổi, 2 người từ 30 đến 32 tuổi và 3 người khác từ 44 đến 50 tuổi. Những người thiệt mạng bao gồm 5 phụ nữ và 9 nam giới.

Cuộc điều tra lâm sàng ban đầu cho thấy trong khi ít nhất 10 bệnh nhân này tử vong do viêm phổi và/hoặc suy hô hấp nghiêm trọng và nhiễm trùng đường hô hấp, có 2 người tử vong do nhồi máu cơ tim (đau tim), 1 người bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ (đột quỵ não) và 1 người khác là bệnh nhân của bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính (ung thư máu). Nhìn bề ngoài, bệnh lạ trông giống các trường hợp cúm, về cơ bản có vẻ như là cúm và viêm phổi sau trận mưa lớn.

Theo người dân, các bệnh nhân bị sốt, cảm lạnh, ho, viêm phổi và khó thở. Hiện các bác sĩ vẫn chưa thể chẩn đoán chính xác căn bệnh này vì một trong những ca tử vong là do ngừng tim. Các mẫu bệnh phẩm đang được thu thập từ các thành viên trong gia đình người bệnh. Ngoài ra, mẫu bệnh phẩm của những trường hợp sốt tại trung tâm y tế của các làng xung quanh đang được gửi đi xét nghiệm.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát của các nhóm y tế địa phương đang được tiến hành tại các ngôi làng ở khu vực bị ảnh hưởng.