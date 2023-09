Bên trong căn nhà cấp 4 ở quê của Xoài Non: Thiết kế giản dị đậm truyền thống, có khoảng sân sau rộng thênh thang

Xoài Non là một trong những nàng dâu hào môn nổi tiếng nhất trên mạng xã hội. Cô nàng hiện đang sống cùng chồng tại căn biệt thự tiền tỷ ở quận 2, TP.HCM. Dù sở hữu nhiều tài sản đắt giá nhưng Xoài Non vẫn được cư dân mạng khen ngợi là khéo léo và giản dị. Cô nàng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh bình dị của mình khi về quê nhà Bình Phước và không ngần ngại xắn tay áo rửa bát hay làm các công việc thường ngày giúp đỡ gia đình.

Xoài Non

Trên kênh Youtube của người chồng Xemesis, Xoài Non từng tiết lộ không gian sống của gia đình bố mẹ ruột ở quê nhà Bình Phước - nơi cô được sinh ra và lớn lên. Hiện bố mẹ của Xoài Non và bà nội của cô vẫn đang sinh sống tại đây. Qua những hình ảnh được người đẹp sinh năm 2002 tiết lộ, có thể thấy ngôi nhà của Xoài Non vô cùng giản dị. Căn nhà cấp 4 có thiết kế đơn giản, nằm trong một con ngõ nhỏ với khoảng sân phía trước. Có thể nói, ngôi nhà của nàng dâu hào môn mang đậm thiết kế truyền thống của một làng quê Việt.

Căn nhà nhỏ của gia đình Xoài Non

Phòng khách ở gian ngoài

Phòng ngủ ở tầng 1 của bà ngoại

Căn nhà của bố mẹ Xoài Non có diện tích khá khiêm tốn. Mới bước vào nhà là không gian phòng khách được bày trí vô cùng giản dị. Căn nhà cũng được chia thành những phòng nhỏ để cho các thành viên trong gia đình, trong đó phòng của bà Xoài Non được thiết kế ở tầng 1 để tiện di chuyển. Căn nhà cấp 4 cũng có sân thượng nơi Xoài Non từng thường xuyên lên hóng mát và vui chơi cùng bạn bè.

Cửa nhà mới được sửa sang

Sân thượng rộng và thoáng

Gian bếp nhỏ của mẹ Xoài Non

Đi sâu vào bên trong là căn bếp nhỏ của mẹ Xoài Non. Cuối nhà là khu vực giặt giũ, rửa bát và nhà vệ sinh. Dù diện tích của ngôi nhà khá nhỏ nhưng khoảng sân vườn đằng sau lại vô cùng rộng rãi. Tại đây, gia đình Xoài Non trồng các loại cây ăn quả cũng như dựng chuồng gà, chuồng lợn và một căn bếp củi. Cô nàng cho biết, mỗi dịp Tết đến gia đình lại tụ tập ở sân sau để nấu bánh chưng và làm cỗ. Do đó, khoảng thời gian sống tại căn nhà này khiến nàng dâu hào môn cảm thấy vô cùng ý nghĩa.

Khu vực giặt giũ và nhà vệ sinh

Sân sau siêu rộng rãi

Gia đình Xoài Non cũng đang sử dụng bếp củi để nấu nướng

Căn nhà có một chiếc cổng sắt nhỏ

Xoài Non thường xuyên về quê thăm gia đình

Nàng hot girl không ngại giúp đỡ bố mẹ

Xoài Non cùng bà ngoại