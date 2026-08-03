Bên trong căn bếp nhà Cục trưởng Xuân Bắc

Trong không gian nhà riêng, đây là nơi được vợ chồng NSND Xuân Bắc cho lên sóng nhiều nhất, hé lộ cuộc sống giản dị của gia đình.

Cuộc sống đời thường của người nổi tiếng luôn được công chúng quan tâm và gia đình Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn NSND Xuân Bắc cũng không ngoại lệ. Hiện tại, anh và gia đình đang ở một căn nhà vườn ngoại ô Hà Nội. Vợ chồng NSND cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hàng ngày, đặc biệt là căn bếp thẩm mỹ.

NSND Xuân Bắc

Nếu như vợ Cục trưởng - giảng viên Nguyễn Hồng Nhung thường quay video giới thiệu các sản phẩm gia dụng, đồ bếp hay những mẹo chăm sóc gia đình thì Xuân Bắc lại biến chính căn bếp thành studio quen thuộc để khoe những bữa cơm nhà. Qua đó, không gian căn bếp cũng gây chú ý.

Căn bếp có nội thất chủ yếu được làm bằng gỗ. Hệ tủ bếp trên - dưới đều làm từ gỗ màu nâu ấm, kết hợp với trần ốp gỗ đồng bộ, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Phía sau khu vực sơ chế thực phẩm và rửa bát là mảng tường ốp gạch mosaic tông vàng - nâu, giúp tổng thể thêm ấm cúng.

Điểm đáng chú ý là căn bếp được bố trí khá khoa học. Phía trên bồn rửa lắp sẵn giá úp bát nâng hạ âm tủ, tận dụng tối đa không gian lưu trữ mà vẫn gọn gàng. Các thiết bị như bếp, lò nướng, tủ lạnh, máy lọc nước,... đều được lắp đặt âm hoặc đặt sát hệ tủ, tạo cảm giác ngăn nắp.

Dụng cụ làm bếp, đồ gia vị được sắp đặt gọn gàng

Khu vực bàn bếp và sinh hoạt chung của gia đình sử dụng mặt gỗ sáng màu, đủ rộng để bày biện các bữa ăn cho gia đình. Không gian bếp cũng phần nào phản ánh phong cách sống của gia đình NSND Xuân Bắc: đầy đủ tiện nghi nhưng ưu tiên sự ấm cúng và tính thực tế.

Dù bận rộn với công việc quản lý, Xuân Bắc vẫn duy trì thói quen chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường trong căn bếp. Có khi là tự tay rửa bát, lúc lại khoe hoa quả theo mùa như na, mận,... Những bài đăng này không cầu kỳ nhưng luôn nhận được nhiều tương tác bởi mang đến cảm giác gần gũi, đúng với hình ảnh của nam nghệ sĩ nhiều năm qua.

Những bữa ăn được vợ chồng NSND Xuân Bắc chia sẻ

Ngoài ra, công chúng cũng nhiều lần được chiêm ngưỡng không gian sống của gia đình NSND Xuân Bắc. Không chỉ căn bếp được chăm chút tỉ mỉ, toàn bộ ngôi nhà cũng gây ấn tượng với kiến trúc mang đậm chất truyền thống.

Nhìn tổng thể từ bên ngoài, không gian sống của gia đình NSND Xuân Bắc là một ngôi nhà gỗ với mái ngói đỏ nổi bật, nằm giữa khuôn viên sân vườn rộng rãi. Toàn bộ công trình sử dụng chất liệu gỗ làm chủ đạo, kết hợp hệ cửa kính lớn giúp không gian bên trong luôn đón được nhiều ánh sáng tự nhiên.

Một số hình ảnh khác về căn nhà của gia đình NSND Xuân Bắc:

Bên ngoài căn nhà

Hoa hồng nở rực rỡ trong khu vườn

Từ nhà chính hướng tầm mắt ra có thể dễ dàng chiêm ngưỡng khu vườn rộng thoáng với thảm cỏ xanh mướt trải dài

(Ảnh: FBNV)