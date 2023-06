"Beige flag" (cờ be) mà ai cũng nói gần đây nghĩa là gì?

Để giải quyết sự hỗn loạn "muôn hình vạn trạng" của những mối quan hệ hẹn hò thời hiện đại, một hệ thống mã màu đã được tạo ra nhằm phân loại các nhóm đối tượng tiềm năng. "Red flag" (cờ đỏ) là những hành vi cần tránh, như lừa dối, phản bội,... “Green flag” (cờ xanh) là những tín hiệu để bạn tự tin phát triển mối quan hệ như sự trung thực hay sự tự lập.

Thế còn “beige flag" (cờ be) - màu cờ đang được đem ra bàn tán mổ xẻ ngày một nhiều trên TikTok?

Ảnh minh họa

Về cơ bản, cờ be là những đặc điểm kỳ lạ của đối tượng hẹn hò. Đây không hẳn là những dấu hiệu tiêu cực để ta phải tính đến chuyện kết thúc mối quan hệ, nhưng chắc chắn cũng không phải một điểm cộng trong mối quan hệ của hai người.

Thử liệt kê một số biểu hiện cờ be nhé! Nhúng Oreo vào nước lọc thay vì nhúng vào sữa. Bật caps lock cho MỌI chữ cái đầu mỗi câu. Không thể ngừng “nghiện" Lego dù đã trưởng thành. Hay thậm chí là… nỗi sợ các phi hành gia...

Những ví dụ trên cho thấy một điều: Cách thể hiện của cờ be không hề tiêu cực, thậm chí trong nhiều trường hợp, đó là những nét tính cách rất vô hại, nhưng lại cực kỳ khó hiểu. Chúng khiến đối phương phải ngớ lại vài giây… “hả??”, trước khi tiếp tục cuộc chuyện trò. Nhưng công bằng mà nói, cờ be không chừa một ai! Thậm chí, một số video TikTok gắn hashtag #beigeflag với nội dung khoe tính cách kỳ cục của người yêu lại mang hơi hướm của một sự “flexing" khiêm tốn.

Có thể nói, những dấu hiệu cờ đỏ cũng mang tính chủ quan. Với người này, nét tính cách này được xem là dễ thương, nhưng với người khác, hành vi tương tự chắc chắn sẽ nhận lại một cái nhăn mày phản đối.

Có lẽ chính những biểu hiện cờ be gây tranh cãi ấy đã đẩy thuật ngữ này viral. Nhiều video về chủ đề này nhận về những lượt bình luận sôi nổi lên đến hàng chục nghìn tin nhắn. Trong đó, chắc chắn không thể thiếu những mẫu câu như thế này: “Không biết nếu là tôi, tôi sẽ tức đến mức nào nếu gặp phải biểu hiện mà bạn nói trên video…".

Ảnh minh họa

Chẳng hạn, một cô bạn 19 tuổi chia sẻ cô từng xem đoạn video một người phụ nữ nói về thói quen ăn uống lạ lùng của bạn trai mình (cụ thể là ăn kiến) - và với người ấy, đó đích xác là một biểu hiện cờ be.

Phản ứng của cô bạn là: “Với tôi ư? Chắc chắn là một lá cờ đỏ!”. Nói đi cũng phải nói lại, rất nhiều bình luận đồng tình rằng việc ăn côn trùng là một điều hết sức bình thường tại nhiều quốc gia và vùng văn hóa khác ngoài Mỹ.

Mặt khác, cô bạn nói trên cũng đăng một đoạn video tương tự về người bạn trai của mình. Theo đó, anh chàng là tuýp người thật sự vật vã với việc ghi nhớ các kế hoạch, nhưng lại có trí nhớ đặc biệt xuất sắc về… cá mập. Đó chính là điều khiến cô bạn bị bạn trai mình hấp dẫn; nhưng với một số người bình luận bên dưới video, thì không.

Với sự xuất hiện đầy mới mẻ của lá cờ này, kho từ vựng tình yêu thời hiện đại lại một lần nữa được mở rộng. Điều đó cũng cho thấy một thực tế rằng ngày nay, chúng ta càng cởi mở trong việc luận bàn tình yêu trên mạng xã hội. Và các định nghĩa thì luôn luôn thay đổi.

Chẳng hạn, một video đã liên hệ cờ be với những hồ sơ trông nhàm chán trên các app hẹn hò. Thậm chí, khái niệm cờ be còn được mở rộng thành những biểu hiện còn… lạ kỳ hơn nữa. Một người dùng đã đăng tải video có nội dung thế này: “Cái sự cờ be của chồng tôi được thể hiện khi ảnh định hôn tôi, nhưng thực chất ảnh đang giấu một quả dâu trong miệng và thông qua nụ hôn, ảnh cố đẩy quả dâu ấy vào miệng tôi.”

Lamont White, một chuyên gia hẹn hò tại Atlanta, cho rằng việc các cặp tình nhân khám phá những dấu hiệu cờ be của nhau là điều nên làm. Về lâu về dài, chúng ta đều cần biết chắc liệu ta có thể chấp nhận sự kỳ quặc của người bạn đời hay không - và ngược lại. Một số content creator cũng đồng tình rằng nếu ai đó nói họ chẳng có biểu hiện cờ be nào, thì ắt hẳn họ đang nói dối. Đơn cử, một biểu hiện đơn giản như… không lưu số điện thoại người bạn đang hẹn hò cũng được xếp vào nhóm cờ be.

Khi những lá cờ đỏ dần “nhuộm đỏ" mạng xã hội, nhiều người bắt đầu cảm thấy chán nản khi nghĩ đến viễn cảnh hẹn hò trong tương lai. Vậy nên, khi những mảng màu be bắt đầu hiện diện, thì niềm hy vọng bên trong họ lại le lói trở lại. “Ồ, có một chút triển vọng rồi đây. Có lẽ mình sẽ ở cạnh một người thật kỳ quặc nhưng vui (có thể)”.

Nguồn: NY Times