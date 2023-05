Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần nhà máy gạch kèm mẩu giấy "nhờ người nuôi giùm"

Ngày 8/5, UBND xã Lộc An (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát đi thông báo về việc tìm cha, mẹ đẻ của trẻ bị bỏ rơi tại địa phương này.

Cụ thể, khoảng 4h cùng ngày, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực đường vào nhà máy gạch Tuynel Lộc An (thôn Nam Trạch, xã Lộc An). Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi nặng 3,5kg, giới tính Nam, bên ngoài mặc áo sơ sinh màu trắng quấn ngoài khăn màu hồng, trẻ có một bớt màu đen mặt ngoài khuỷu tay phải, ngoài ra không có tài sản hay đồ vật gì khác.

Bé trai sơ sinh nặng 3,5kg bị bỏ rơi tại khu vực đường vào nhà máy gạch Tuynel Lộc An (Thừa Thiên - Huế).

Trẻ được bỏ trong một thùng bìa giấy, bên trong có kèm mẩu giấy ghi nội dung: "Vì hoàn cảnh khó khăn tôi không có điều kiện để nuôi bé, ai nhặt được nuôi giùm. Xin cảm ơn".

Nhận được tin báo, UBND xã Lộc An thành lập đoàn đến kiểm tra, lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi tại nơi phát hiện để kiểm tra sức khoẻ và chăm sóc y tế. Hiện nay sức khoẻ của cháu bé sơ sinh bình thường và được người dân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời.

UBND xã Lộc An thông báo ai là cha, mẹ đẻ của cháu bé đến UBND xã Lộc An để làm thủ tục nhận lại con. Hết thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu cha mẹ của cháu bé không đến nhận con thì UBND xã Lộc An sẽ thực hiện các thủ tục liên quan để bảo vệ quyền lợi cho cháu bé.