Bé trai chào đời nặng gần 5,8kg, tương đương trẻ 2 tháng tuổi

Ngày 28-2, Bệnh viện Hùng Vương cho biết các bác sĩ tại bệnh viện vừa mổ sinh bé trai nặng 5,77 kg. Theo đó, bé trai con của sản phụ 29 tuổi, ngụ TP HCM chào đời khi thai đang ở 38,5 tuần trên vết mổ cũ.

Các bác sĩ ê-kíp mổ khá "mỏi tay" khi bế em bé ra khỏi bụng mẹ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bác sĩ Hoàng Lê Minh Hiền, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hùng Vương - người trực tiếp đỡ sinh, cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đỡ một ca sinh có cân nặng như vậy. Khi nhập viện, do dự kiến ca thai to nên bệnh viện chủ động phương pháp sinh mổ. May mắn ca mổ diễn ra thuận lợi. Em bé chào đời khỏe mạnh. Hiện mẹ và bé có sức khỏe ổn định".



Em bé nặng gần 5,8 kg chào đời khỏe mạnh. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo bác sĩ Hiền, thông thường, trường hợp con to sẽ gặp ở mẹ bị tiểu đường thai kỳ. Khi đó, trẻ dễ bị suy hô hấp và nhiễm trùng huyết, viêm phổi. Tuy nhiên, trường hợp này, sản phụ không có tình trạng tiểu đường cũng như bệnh lý thai kỳ.