Bé gái mầm non nghi bị bạo hành, đánh tím lưng tại Hà Nội: Gia đình bàng hoàng khi biết lý do

Ngày 8/7/2025, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tiếp nhận thông tin phản ánh từ chị H.K.Tr (28 tuổi, tại Hà Nội) về việc con gái chị - bé L (4 tuổi) - nghi bị giáo viên tại Trường mầm non Gia Thụy bạo hành dã man.

Theo lời kể của phụ huynh, sự việc xảy ra vào thứ Bảy (5/7/2025), khi cô giáo Tr.T.V (sinh năm 1979) bị tố đã dùng roi đánh, ném cháu L vào tường, đồng thời đấm đá và lôi kéo cháu ra phía cửa lớp. Không dừng lại ở đó, cô V còn bị phản ánh có hành vi nắm chân một cháu bé khác, dốc ngược đầu và ném xuống giường.

Gia đình chỉ phát hiện vụ việc khi tắm cho cháu vào buổi tối và thấy nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Khi yêu cầu nhà trường cho xem camera an ninh, ban giám hiệu chỉ cho xem trực tiếp mà không cho quay lại. Giáo viên sau đó thừa nhận có "phạt vài cái" do bé không chịu ngủ trưa. Lý do này đã khiến gia đình cháu L hết sức bàng hoàng. Nhà trường mong muốn sự việc “được bỏ qua”, nhưng gia đình kiên quyết phản đối và yêu cầu được bảo vệ quyền lợi cho con.

Sau sự việc, cháu L được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để kiểm tra. Hiện sức khỏe cháu đã ổn định, song tâm lý hoảng loạn, không muốn đến trường, thậm chí đòi sang nhà bác để ở. Đáng chú ý, cô giáo V đã hai lần đến nhà xin lỗi, khiến cháu bé càng thêm sợ hãi.

Những vết bầm tím trên người cháu bé nghi bị bạo hành (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính phủ).

Giáo viên bị đình chỉ, công an vào cuộc điều tra

Cục Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổng đài 111 đã kết nối với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội để tiến hành xác minh và triển khai các biện pháp hỗ trợ, can thiệp theo đúng quy định tại Nghị định 56/2017/NĐ-CP về bảo vệ trẻ em.

Báo cáo nhanh từ Trung tâm cho biết, Trường mầm non Gia Thụy đã đình chỉ công tác đối với cô Tr.T.V và cô Ng.T.T. H (liên quan đến lớp học) để phục vụ công tác điều tra. Công an phường Bồ Đề đã tiếp nhận vụ việc, phối hợp cùng cơ sở y tế tiến hành trưng cầu giám định thương tích và lập hồ sơ gửi đến Phòng Cảnh sát Hình sự (PC09), Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5.

Kết quả sơ bộ xác định cháu bé có vết bầm tím ở vùng lưng. Hiện tại, sức khỏe và tâm lý của cháu tạm thời ổn định, nhưng vẫn đang chờ kết luận giám định pháp y để làm rõ hành vi vi phạm.

Cục Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, hướng dẫn cán bộ địa phương theo dõi, hỗ trợ và can thiệp kịp thời cho các trẻ là nạn nhân. Cục cũng nhấn mạnh: nếu gia đình hoặc cán bộ gặp khó khăn trong quá trình hỗ trợ, cần liên hệ ngay với Tổng đài 111 để được tư vấn và giải quyết kịp thời.

Vụ việc tại Trường mầm non Gia Thụy một lần nữa làm dấy lên lo ngại về bạo lực học đường, đặc biệt ở lứa tuổi mầm non – đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần. Các chuyên gia giáo dục và tâm lý trẻ em nhấn mạnh, mọi hành vi sử dụng bạo lực trong môi trường giáo dục đều cần bị lên án, đồng thời kêu gọi hệ thống nhà trường, cơ quan quản lý và phụ huynh cùng chung tay giám sát, phòng ngừa và xử lý kịp thời.

Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là kênh tiếp nhận thông tin 24/7, miễn phí, hỗ trợ các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo hành, bỏ rơi hoặc vi phạm quyền. Mọi công dân có thể gọi tới đường dây nóng này để trình báo, yêu cầu hỗ trợ hoặc xin tư vấn về quyền trẻ em.