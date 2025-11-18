Bé gái 6 tuổi bị bắt cóc, bán đi nhiều nơi: Nhờ 1 chi tiết mà 9 năm sau, em được giải cứu ngoạn mục như phim!

Năm 2005, tại Tây An (Trung Quốc), một bé gái 6 tuổi tên Trình Dĩnh không may bị kẻ xấu bắt cóc. Biến cố xảy đến bất ngờ, cuốn cuộc đời em sang một trang mới tối tăm và đầy bất định. Nhưng điều ít ai ngờ là trong suốt 9 năm bị lưu lạc, cô bé ấy không một ngày từ bỏ niềm tin tìm về gia đình.

Sau khi bị bắt đi, Trình Dĩnh bị bán qua tay nhiều người. Tên em bị đổi hết lần này đến lần khác, thân phận bị xóa sạch, tuổi thơ chỉ còn lại những nỗi sợ và nỗi nhớ. Thế nhưng giữa muôn vàn hỗn loạn, em vẫn giữ chặt một điều: "Em tên là Trình Dĩnh". Với em, cái tên ấy chính là sợi dây cuối cùng nối mình với cuộc đời thật, là chìa khóa duy nhất để một ngày tìm lại cha mẹ.

Nhiều lần, Trình Dĩnh cố gắng bỏ trốn khỏi những gia đình mua bán trẻ em. Nhưng vì còn quá nhỏ, tất cả nỗ lực đều thất bại. Dù vậy, em chưa bao giờ bỏ cuộc. Dù bị đối xử khắc nghiệt, dù bữa ăn giấc ngủ đều không lành, em vẫn bí mật tích góp từng đồng lẻ, cuối cùng gom đủ hơn 500 tệ, coi đó là "tiền đường về nhà".

Trình Dĩnh năm 6 tuổi

Cùng lúc đó, cha mẹ ruột của Trình Dĩnh cũng sống những năm tháng tuyệt vọng nhưng không buông xuôi. Họ đăng tin tìm con khắp nơi, gõ cửa từng cơ quan, từng tổ chức, chỉ mong ai đó nhìn thấy bóng dáng cô bé. Sự kiên trì của họ chính là nguồn sức mạnh vô hình mà Trình Dĩnh đã thừa hưởng, dù không ai dạy, nhưng em tự hiểu rằng mình không được phép đánh mất chính mình.

Đến năm 2014, khi mạng Internet phát triển mạnh hơn, thông tin trẻ em mất tích được chia sẻ rộng rãi, Trình Dĩnh cuối cùng đã được cảnh sát địa phương hỗ trợ kết nối lại với gia đình. Cuộc đoàn tụ ấy là kết quả của hai hành trình không ngừng tiến về phía nhau: cha mẹ đi tìm con, và con cũng không ngừng tìm về cha mẹ.

Không chỉ vậy, từ những thông tin Trình Dĩnh cung cấp, lực lượng chức năng đã lần ra và triệt phá trọn đường dây mua bán trẻ em, bắt giữ tất cả những người liên quan. Một cô bé tưởng chừng yếu ớt lại trở thành nhân chứng quan trọng giúp phá vỡ mạng lưới tội ác.

Câu chuyện của Trình Dĩnh là minh chứng mạnh mẽ rằng đôi khi, người cứu mình đầu tiên và quan trọng nhất, chính là bản thân mình.

Trình Dĩnh khi tìm được bố mẹ

Bài học dạy con từ câu chuyện của Trình Ảnh: Nuôi con tự lập hay nuôi con trong chiếc lồng an toàn?

Câu chuyện của Trình Dĩnh không chỉ khiến nhiều người xúc động, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách nuôi dạy trẻ trong thời hiện đại: Làm thế nào để con có thể tự bảo vệ mình khi không có bố mẹ bên cạnh?

Vì xót con nên nhiều cha mẹ có xu hướng bao bọc con quá mức. Sự bao bọc quá mức đôi khi làm trẻ trở nên phụ thuộc, sợ hãi trước biến cố và thiếu khả năng ứng phó khi gặp tình huống bất ngờ.

Trẻ bị bao bọc quá nhiều dễ rơi vào trạng thái: sợ sai, sợ đối mặt, không biết tự xử lý vấn đề, dễ gục ngã khi gặp khủng hoảng.

Trong khi đó, Trình Dĩnh, dù rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt vẫn giữ được tư duy độc lập, tinh thần kiên định và khả năng phán đoán, những kỹ năng tưởng chừng "xa xỉ" ở một đứa trẻ 6 tuổi.

Điều này cho thấy: Một đứa trẻ càng được dạy tự lập từ sớm, càng có cơ hội đứng vững khi cuộc đời thử thách.

Vậy cha mẹ có thể rút ra những bài học gì?

1. Dạy con nhận biết bản thân và ghi nhớ thông tin quan trọng: Tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại gia đình… là những kiến thức tối thiểu giúp trẻ tự cứu mình trong tình huống xấu.

2. Xây dựng cho trẻ năng lực tự giải quyết vấn đề: Khi con gặp khó khăn, thay vì vội giải quyết hộ, hãy để con thử nghĩ cách. Một đứa trẻ "biết nghĩ" sẽ mạnh mẽ hơn một đứa trẻ chỉ biết làm theo.

3. Rèn cho con tâm lý vững vàng, dám nói và dám cầu cứu Trẻ cần hiểu rằng nếu gặp nguy hiểm, điều đầu tiên phải làm là tìm người lớn đáng tin cậy và tìm cách phát tín hiệu.

4. Dạy con phân biệt nguy hiểm - an toàn Không đi theo người lạ, không nhận quà vô cớ, không rời khỏi khu vực an toàn… Đây đều là kỹ năng sinh tồn quan trọng.

Và điều quan trọng nhất:

Đừng nuôi con trong chiếc vỏ bọc hoàn hảo. Hãy nuôi con đủ mạnh để bước ra ngoài thế giới.

Bởi lẽ, khi con lớn lên, xã hội sẽ không tiếp tục bao bọc như cha mẹ. Thế giới ngoài kia đầy thử thách và không chừa chỗ cho sự yếu đuối. Chỉ những đứa trẻ đủ bản lĩnh mới có thể tự cứu mình, giống như Trình Dĩnh đã làm.