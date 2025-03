Bé gái 4 tuổi cả tuần đi học về là đóng cửa ngồi một mình trong phòng, mẹ xem tranh con vẽ, tức giận đòi chuyển trường

Trẻ mầm non là những tâm hồn non nớt, chưa đủ nhận thức để phân biệt rõ ràng giữa điều an toàn và nguy hiểm, giữa niềm vui và nỗi buồn mà chúng phải đối mặt mỗi ngày. Với các bé, thế giới xung quanh vừa là một sân chơi đầy màu sắc, vừa có thể là nơi ẩn chứa những tổn thương mà người lớn đôi khi không nhận ra. Chính vì vậy, nhiều bậc cha mẹ có thói quen hỏi han con về một ngày đi học, không chỉ để lắng nghe những câu chuyện ngây ngô, mà còn để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Chị Nguyệt (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) có một cô con gái nhỏ đang học lớp mầm non. Cả tuần này, chị để ý con bé có thói quen lạ: Cứ tan học về là vội vàng chạy vào phòng, đóng cửa ngồi một mình. Chỉ đến giờ ăn, con mới lặng lẽ ra ngoài, ăn xong lại tiếp tục trốn vào "thế giới riêng". Ban đầu, chị Nguyệt không để tâm lắm vì bận rộn việc nhà cửa. Nhưng hành động này của con lặp đi lặp lại suốt một tuần khiến chị bắt đầu thấy lo lắng. Chị gặng hỏi con có chuyện gì không, nhưng bé chỉ lắc đầu, không nói gì.

Một ngày, trong lúc dọn dẹp phòng con, chị vô tình phát hiện một bức tranh con vẽ. Trong tranh là hình ảnh một cô bé ngồi co ro một mình, đôi mắt buồn bã, xung quanh là các bạn nhỏ khác đang cười đùa vui vẻ. Nhìn ánh mắt u sầu của nhân vật chính, chị Nguyệt chợt có linh cảm chẳng lành. Chiều hôm đó, khi con vừa đi học về, chị nhẹ nhàng hỏi lại. Lần này, bé òa khóc nức nở, kể rằng con bị một nhóm bạn trong lớp cô lập. Điều khiến chị Nguyệt sốc hơn cả là con nói các cô giáo biết chuyện nhưng không hề can thiệp, chỉ để mặc con tự chịu đựng.

Ảnh minh hoạ

Với chị, việc con bị bạn bè cô lập đã đáng buồn, nhưng sự thờ ơ của giáo viên còn đáng sợ hơn. Chị quyết định không thể để con tiếp tục học ở một môi trường như vậy. Ngay lập tức, chị lên kế hoạch tìm trường mới cho con, hy vọng bé sẽ được học trong một nơi an toàn và ấm áp hơn.

Khi chọn trường mầm non cho con, bố mẹ cần lưu ý gì?

Câu chuyện của chị Nguyệt cũng là băn khoăn của rất nhiều bậc phụ huynh bởi lẽ độ tuổi mầm non là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Chọn đúng trường sẽ mang lại những tác dụng lâu dài.

Việc chọn trường mầm non cho con không chỉ đơn giản là tìm một nơi gần nhà hay học phí phù hợp. Cha mẹ cần lưu ý đây là giai đoạn đầu đời, nơi trẻ hình thành tính cách, cảm xúc và cách tương tác với thế giới xung quanh. Một môi trường không tốt có thể để lại những tổn thương sâu sắc cho tâm hồn non nớt của con.

Vậy khi chọn trường mầm non, bố mẹ cần chú ý điều gì? Dưới đây là 3 lưu ý quan trọng.

- Quan sát cách giáo viên tương tác với trẻ

Giáo viên mầm non không chỉ dạy chữ hay kỹ năng, mà còn là người thay thế cha mẹ trong những giờ con ở trường. Một giáo viên tận tâm sẽ biết quan sát, lắng nghe và kịp thời hỗ trợ khi trẻ gặp khó khăn, dù là vấn đề nhỏ như bị bạn trêu hay lớn hơn như bị cô lập. Khi tham quan trường, bố mẹ nên để ý cách các cô trò chuyện với học sinh, có kiên nhẫn, dịu dàng hay không. Nếu giáo viên thờ ơ, bỏ mặc cảm xúc của trẻ – như trường hợp con chị Nguyệt – thì đó là dấu hiệu cảnh báo cần cân nhắc.

- Tìm hiểu môi trường xã hội giữa các bạn nhỏ

Trẻ em ở độ tuổi mầm non thường chưa biết cách kiểm soát hành vi, nên chuyện trêu chọc hay vô tình làm tổn thương nhau là điều khó tránh. Tuy nhiên, điều quan trọng là trường học có tạo ra một môi trường thân thiện, khuyến khích sự hòa đồng hay không. Bố mẹ có thể hỏi nhà trường về cách xử lý khi xảy ra mâu thuẫn giữa các bé, hoặc quan sát xem các con chơi với nhau có vui vẻ, thoải mái không. Một ngôi trường mà trẻ bị cô lập, bắt nạt mà không được can thiệp sẽ không phải là nơi lý tưởng để con phát triển.

Ảnh minh hoạ

- Ưu tiên nơi coi trọng cảm xúc và sự an toàn của trẻ

Học chữ, học số ở tuổi mầm non không quan trọng bằng việc trẻ cảm thấy an toàn và được yêu thương. Bố mẹ nên chọn trường đặt cảm xúc của trẻ lên hàng đầu: có không gian để con chia sẻ, có sự giám sát kỹ lưỡng trong giờ học và chơi, cũng như có chính sách rõ ràng về việc bảo vệ trẻ khỏi các tình huống tiêu cực. Hãy hỏi trường về cách họ hỗ trợ trẻ khi gặp vấn đề tâm lý, và đừng ngần ngại trao đổi thẳng thắn với ban giám hiệu để hiểu rõ hơn về triết lý giáo dục của họ. Một ngôi trường tốt không chỉ dạy kiến thức, mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn cho con.

Chọn trường mầm non là một hành trình cần sự kiên nhẫn và cẩn trọng. Đừng chỉ dựa vào lời quảng cáo hay cơ sở vật chất hào nhoáng. Hãy dành thời gian tìm hiểu, quan sát và lắng nghe chính con mình. Một môi trường phù hợp sẽ giúp con tự tin bước vào đời, còn một lựa chọn sai lầm có thể để lại những vết thương khó lành. Con chị Nguyệt may mắn có người mẹ nhạy bén, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có cơ hội được "giải cứu" kịp thời. Vì vậy, bố mẹ hãy luôn là chỗ dựa vững chắc, đồng hành cùng con ngay từ những bước đi đầu tiên.

Theo Sohu