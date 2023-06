Bé gái 2 tháng tuổi bị bạo hành dã man đã được xuất viện

Bé T.C bị người tình của mẹ và mẹ đẻ bạo hành khiến tổn thương nội sọ và gãy đa xương

Nguồn tin riêng của Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, nạn nhân trong vụ bạo hành gây xôn xao dư luận tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - bé gái N.N.T.C vừa được xuất viện.

"Bé T.C đang được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng nuôi dưỡng. Tình trạng sức khỏe của bé đã khá hơn, tuy nhiên, chân và tay bị gãy thì vẫn đang bó bột, chưa tháo được. Những người chăm sóc bé đang theo dõi sát sao sức khỏe của bé", nguồn tin cho biết.

* Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 17h ngày 20/5/2023, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận một ca cấp cứu đặc biệt. Người được cấp cứu là bé gái N.N.T.C, sinh ngày 25/2/2023, thường trú tại P.3, TP Đà Lạt, với đa chấn thương như tổn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương cẳng chân, gãy xương đùi...

Các cấp Hội phụ nữ tại TP Đà Lạt thăm hỏi bé T.C ở bệnh viện

Mẹ bé gái tên là N.P.H.A ly thân chồng từ tháng 2/2023, sau đó chị ta có tình cảm với Thương. Cả A.và Thương đều có tiền sử nghiện ma túy.

Ngày 24/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Hoài Thương về tội "Giết người" theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Viện KSND TP Đà Lạt đã phê chuẩn các quyết định và lệnh của Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt. N.P.H.A cũng đang bị điều tra nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Tại cơ quan điều tra, Thương khai cùng mẹ cháu bé đã hành hạ, bạo hành bé T.C 5 lần với tính chất dã man, tàn bạo. Sau lần bạo hành cuối, thấy bé T.C mềm nhũn, ngất xỉu, cả hai mới đưa bé tới bệnh viện cấp cứu.

Ngày 25/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt đã chuyển hồ sơ vụ án trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra theo thẩm quyền.