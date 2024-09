Bé Bảo An "Xúc xắc xúc xẻ" sau 13 năm: Đỗ loạt trường đại học đình đám, giành học bổng 100%, mẹ tiết lộ chuyện chọn ngành cực bất ngờ

Sau thế hệ Xuân Mai, Xuân Nghi, có thể nói bé Bảo An (2006) là sao nhí sáng giá nhất trong trang lứa của mình. Các sản phẩm của Bảo An thu hút lượt nghe xem "khủng" như Xúc Xắc Xúc Xẻ; Bé Chút Chít; Ba Ơi...

Hơn 10 năm qua, dù bận rộn việc học nhưng cô bé vẫn hoạt động nghệ thuật miệt mài. Em tập trung ra MV, tham gia các hoạt động làm MC, sáng tác nhạc, đi show, diễn xuất, đóng quảng cáo, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ở trường...

Hiện tại, "bé" Bảo An 5 tuổi ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp có chiều cao nổi bật nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ đúng độ tuổi. Cô bé học xong cấp 3 tại một trường quốc tế, vừa thi đỗ vào loạt trường đại học đình đám.

Chọn ngành học và cú "quay xe" bất ngờ

Được biết, từ năm học lớp 2, Bảo An cũng giành được học bổng toàn phần cho 12 năm học tại ngôi trường hiện đang theo học. Nhiều năm qua, nữ sinh luôn có thành tích học tập tốt. Ba năm cấp 3, Bảo An đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Năm lớp 11, Bảo An là một trong hai học sinh của trường giành được học bổng 100% Tú tài Mỹ. Một tuần An học 2 buổi với giáo viên bản ngữ, em cũng có cơ hội học chương trình dự bị đại học trực tiếp với giáo viên bản xứ.

Mới đây, An nộp đơn vào 3 trường đại học và đều được nhận. Dù có nơi cấp học bổng 100% suốt 4 năm học, Bảo An cũng rất yêu thích môi trường ở đây nhưng cuối cùng em chọn Đại học Ngoại thương để thực hiện mục tiêu đi du học.

Bảo An chọn ngành Quản trị kinh doanh - liên kết với Trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge – Đại học Woosong (Hàn Quốc). Ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh, sinh viên được đào tạo chính khóa trong 4 năm. Trong đó, 2 năm đầu sẽ học ở Đại học Ngoại thương và 2 năm tiếp theo chuyển tiếp du học tại trường SolBridge.

Quyết định chuyển hướng ngành Quản trị kinh doanh được Bảo An đưa ra vào thời gian gần đây, sát mùa tuyển sinh. Trước đó, em dự định đăng ký thi vào Nhạc viện TP.HCM hoặc Đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, giọng ca "xúc xắc xúc xẻ" quyết định theo đuổi một lĩnh vực mới để có nền tảng văn hóa vững chắc, song song với việc trau dồi nghệ thuật. Hiện Bảo An vẫn học về âm nhạc ở một trung tâm, đồng thời tham gia các hoạt động làm MC, sáng tác nhạc.

Nổi tiếng sớm nhưng hạn chế tối đa ảnh hưởng việc học

Chị Ái Phương, mẹ của Bảo An cho biết, hai vợ chồng chị chỉ cho con lời khuyên về chọn ngành chọn trường, còn lại tôn trọng lựa chọn của con bởi bé đã 18 tuổi, có chính kiến riêng. Tuy nhiên, bà mẹ chia sẻ, có lúc chị khá "choáng" vì con thay đổi xoành xoạch chuyện đi du học hay học hoàn toàn ở Việt Nam, cũng nhưu chọn địa điểm du học.

"Có khi con chọn đi Anh, sau đó lại bảo muốn đi Singapore, ngày cuối cùng mới 'quay xe' chốt đi Hàn Quốc", chị Phương cho biết. Dù khá "choáng" vì bất ngờ nhưng hai vợ chồng chị vẫn "chiều" theo nguyện vọng của con.

"Giới trẻ bây giờ năng động và tự lập sớm, thích đi theo con đường riêng của mình. Sự định hướng nghề nghiệp từ cha mẹ là cần thiết nhưng tôi cũng nghỉ mình phải lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con. Suy cho cùng, chính con là người làm việc, sống cùng với nghề đó suốt đời chứ không phải cha mẹ", chị Phương nói.

Về thắc mắc liệu 2 năm du học Hàn Quốc liệu có làm gián đoạn hoạt động nghệ thuật, bà mẹ này cho rằng có thể con vẫn nhận đóng quảng cáo, sáng tác, nghỉ hè sẽ về Việt Nam làm MV... nên sẽ không ảnh hưởng nhiều.

Hơn 10 năm con hoạt động nghệ thuật, vợ chồng chị cố gắng thu xếp lịch trình để Bảo An không bị ảnh hưởng việc học. Lần duy nhất cô bé bị công việc nghệ thuật ảnh hưởng học tập là lúc thi Gương mặt thân quen nhí năm 2014. Khi ấy, Bảo An thường phải ghi hình đến 2 - 4 giờ sáng mới xong, vậy mà đến 6 giờ sáng vẫn phải đi học.

Bảo An yêu thích việc đọc sách từ nhỏ, hiện vẫn thường xuyên dùng tiền tiết kiệm của mình để mua sách. Là sao nhí, có thu nhập cao nhưng từ trước đến nay Bảo An mua gì đều xin phép mẹ. Mẹ duyệt thì mua, nhiều khoản không hợp lý sẽ bị từ chối. Tuy nhiên, hiện Bảo An đã 18 tuổi, chị Phương cho con nhận và quản lý một số jobs nhỏ để chi tiêu cá nhân.

Vợ chồng chị sát sao Bảo An từ bé, dạy bảo cẩn thận. Nhờ vậy, cô bé luôn hồn nhiên đúng độ tuổi, không mắc "bệnh ngôi sao". Dù có nhiều thay đổi về hình ảnh để phù hợp với độ tuổi teen, Bảo An vẫn giữ được tính cách hồn nhiên, cởi mở và có cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Sắp tới, nữ sinh sẽ ra mắt một MV với ca khúc tự sáng tác, nội dung viết về tình yêu trong sáng tuổi học trò.

Chị Phương cho biết thêm, trong thời gian học đại học, mục tiêu của Bảo An là cố gắng trau dồi thêm tiếng Anh, chinh phục mốc IELTS cao hơn để giành học bổng trong 2 năm chuyển tiếp ở Hàn Quốc. An cũng sẽ học thêm tiếng Hàn, tiếng Trung.

Điều vợ chồng chị Phương lo lắng nhất là con gái sẽ tự xoay sở trong suốt 2 năm ở nước ngoài, bởi nhiều năm qua, con ít xa cha mẹ, lần đi lâu nhất là 1 tuần khi tham gia trại hè. Tuy nhiên, bà mẹ tin con gái sẽ hòa nhập tốt bởi Bảo An vốn có tính tự lập, dễ thích nghi.