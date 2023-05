Bé 3 tuổi tử vong ở nhà bảo mẫu: Tòa kiến nghị xử lý tội danh khác

Ngày 18-4, TAND quận Bình Tân có công văn gửi Trung tâm Pháp y TP HCM đề nghị giải thích kết luận pháp y tử thi của bé T.

Ngày 24-4, cơ quan này trả lời: Các thương tích phần mềm trên cơ thể bé T. là do tác động ngoại lực, không phải do bệnh lý. Các thương tích này đã cũ, được hình thành trên 24 tiếng kể từ thời điểm giám định. Các thương tích bầm tụ máu do vật tày tác động hoặc do cơ thể tác động vào vật tày gây ra.