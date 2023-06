Thế giới của chúng ta là vô cùng rộng lớn và khó có thể hiểu rõ về từng các quốc gia chỉ thông qua các chương trình trên tivi. Các nhà nghiên cứu rằng hai quốc gia càng gần nhau, họ càng phát triển nhiều định kiến về nhau. Từ đó, khiến chúng ta có nhiều định kiến vô cùng sai lầm về văn hóa, con người và tính cách của họ. Dưới đây là một vài sự thật về các quốc gia sẽ khiến bạn hoàn toàn thay đổi góc nhìn của mình.

1. Người Nhật ít nói

Đối với người nước ngoài, văn hóa Nhật Bản thường có vẻ kỳ lạ và khó hiểu. Đa phần người nước ngoài, đặc biệt là phương Tây sẽ thấy người Nhật hiếm khi giao tiếp hay thể hiện mình. Tuy nhiên, trên thực tế, người dân của đất nước này thực ra không có nhiều khác biệt so với các quốc gia khác. Lý do tại sao người Nhật không hào hứng nói chuyện với người nước ngoài có thể là do không có nhiều người nói tiếng Anh giỏi nên thường khá dè chừng với người ngoại quốc.

2. Ở Anh, mọi người phát cuồng vì bóng đá

Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới và được chơi bởi hơn 250 triệu người trên toàn cầu. Trong đó, nước Anh được cho là sở hữu giải đấu bóng đá hàng đầu thế giới và được coi là đất nước có tình yêu mãnh liệt với môn thể thao này. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của nhiều người, không phải ai ở Anh cũng phát cuồng vì bóng đá khi thống kê chỉ ra rằng một nửa dân số của quốc gia này quan tâm đến bóng đá.

3. Người Tây Ban Nha vô cùng lười biếng

Dù định kiến này không quá phổ biến với người châu Á nhưng trong mắt người châu Âu, người Tây Ban Nha hay được khắc họa với tính cách lười biếng. Định kiến này có lẽ bắt nguồn từ truyền thống ngủ trưa của người Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người Tây Ban Nha làm việc ít hơn khi thống kê cho thấy số giờ lao động trung bình của họ dài hơn hẳn các nước như Đức, Anh,...

4. Châu Phi toàn là thảo nguyên hoặc sa mạc

Khi nghĩ về Châu Phi, hầu hết chúng ta đều hình dung ngay đến một xavan với những đàn ngựa vằn, sư tử và hươu cao cổ sinh sống. Đó là cảnh tượng đặc trưng mỗi khi các chương trình tivi hay phim ảnh nhắc đến châu Phi.

Tuy nhiên, lục địa rộng lớn này còn chứa đựng nhiều hơn thế nữa: từ Thác Victoria đẹp mê hồn đến những khu rừng mưa nhiệt đới dày đặc, từ con sông Nile dài nhất thế giới đến Sahara, sa mạc nóng lớn nhất hành tinh. Bên cạnh đó, tại châu Phi cũng không hề thiếu những thành phố hiện đại, sầm uất với loạt tòa nhà chọc trời gây kinh ngạc.

5. Người Mỹ chỉ nói tiếng Anh

Hoa Kỳ là một quốc gia rộng lớn với đa dạng các chủng tộc. Tuy nhiên nhiều người lại nghĩ rằng tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất mà người Mỹ sử dụng. Thực chất, vào năm 2018, hơn 67 triệu người Mỹ (chiếm gần 22% dân số thế giới) được cho là nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh khi ở nhà với gia đình, cho thấy tiếng Anh không phải lựa chọn duy nhất của họ. Nhiều nghiên cứu còn cho rằng số lượng người chỉ nói tiếng Anh tại Mỹ có lẽ sẽ còn giảm nữa trong thời gian tới.

6. Hầu hết thanh niên ở Ấn Độ đều bị gia đình ép kết hôn

Do quan niệm hôn nhân sắp đặt từ thời xưa tại Ấn Độ, nhiều người cho rằng hầu hết các thanh niên tại quốc gia này vẫn bị gia đình ép kết hôn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người trẻ tuổi tại đây bị ép buộc hoặc không có tiếng nói trong việc lựa chọn bạn đời.

Một nghiên cứu cho thấy trường hợp cha mẹ tự đưa ra quyết định liên quan đến hôn nhân của con cái đã dần dần biến mất ở thời điểm hiện tại. Thay vào đó, họ sẽ tham khảo ý kiến của con cái mình.

7. Thời tiết ở Nga lạnh quanh năm

Dường như bất cứ khi nào đất nước này xuất hiện trên phim ảnh hay TV, bạn sẽ thấy Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow đang trong trạng thái bị chôn vùi dưới những lớp tuyết dày bất kể mùa nào. Định kiến này trở nên phổ biến đến mức chúng ta đã quen với nó và luôn mường tượng đến tuyết, áo lông và những món súp nóng hổi khi nghĩ đến nước Nga. Dù vậy, trên thực tế vào các mùa khác trong năm, nước Nga vẫn có khí hậu tuyệt với nhiệt độ dễ chịu.

Nguồn: Bright Side