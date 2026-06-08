Bắt Triệu Khắc Luân và 33 người khác liên quan đến giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp tài chính tại Lào, đường dây đánh bạc xuyên biên giới với quy mô cực lớn vừa được lực lượng chức năng triệt phá.

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã triệt phá một đường dây đánh bạc xuyên biên giới có quy mô đặc biệt lớn, giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng chỉ trong vài tháng hoạt động, theo báo Công an TP Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị khởi tố có Triệu Khắc Luân (TP.HCM) và Vày Lền Phat (Đồng Nai), những người được xác định giữ vai trò quản lý nhân sự trong hệ thống.

Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat (Ảnh: BCAND)

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ đầu năm 2026, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN. Sau thời gian theo dõi, cơ quan công an xác định đây không chỉ là một nền tảng cá cược đơn thuần mà nằm trong mạng lưới tổ chức đánh bạc xuyên biên giới được vận hành từ Lào nhưng hướng đến người chơi tại Việt Nam.

Số thiết bị điện tử, tang vật thị thu giữ liên quan đến vụ án (Ảnh: BCAND)

Điều đáng chú ý là sau khi Campuchia tăng cường truy quét các tổ chức tội phạm mạng, nhiều nhóm đối tượng người Trung Quốc đã chuyển địa bàn hoạt động sang Lào để tiếp tục vận hành các hệ thống đánh bạc và thanh toán trực tuyến. Đường dây vừa bị triệt phá được tổ chức dưới vỏ bọc của Công ty ASM, được giới thiệu là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy ASM thực chất là “trạm trung chuyển tiền” cho các nhà cái trực tuyến. Mọi giao dịch nạp tiền và rút tiền của người chơi đều được xử lý thông qua hệ thống này. Khi người tham gia đánh bạc nạp tiền vào tài khoản, ASM tiếp nhận và chuyển tiếp cho nhà cái. Ngược lại, khi người chơi thắng cược, đơn vị này sẽ thực hiện thanh toán tiền thắng.

Đổi lại, công ty được hưởng hoa hồng từ 0,3% đến 0,8% trên tổng giá trị giao dịch mỗi ngày. Con số tưởng như nhỏ này lại mang về nguồn lợi khổng lồ khi hệ thống xử lý trung bình khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc mỗi ngày.

Theo báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh, chỉ tính từ tháng 2/2026 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua Công ty ASM đã vượt mốc 4.000 tỷ đồng.

Cuối tháng 5/2026, lực lượng chức năng Việt Nam và Lào đồng loạt kiểm tra hai địa điểm tại thành phố Kay Sỏn Phôm Vị Hản, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt (Lào), nơi được xác định là "đại bản doanh" của đường dây. Tại đây, cơ quan chức năng đã làm việc với 56 công dân Việt Nam cùng một đối tượng người Trung Quốc.

Đầu tháng 6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án với các tội danh "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" và "Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 53 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc", trong đó có 34 người bị tạm giam.

Đây được xem là một trong những đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới có quy mô lớn nhất bị phát hiện trong thời gian gần đây.

Các đối tượng trong đường dây được phân công nhiệm vụ theo mô hình khép kín, từ xử lý giao dịch tài chính, quản lý tài khoản ngân hàng, hỗ trợ kỹ thuật đến vận hành dòng tiền. Cách tổ chức này giúp hệ thống hoạt động liên tục với quy mô lớn nhưng vẫn che giấu được vai trò của những kẻ cầm đầu phía sau.

Hiện án đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với công an các địa phương trên cả nước để rà soát các tài khoản liên quan, truy tìm những người tham gia đánh bạc và làm rõ toàn bộ mạng lưới đứng sau đường dây giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng này.

Vụ án một lần nữa cho thấy mức độ tinh vi của các tổ chức tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, đồng thời phản ánh xu hướng lợi dụng tiền số và các nền tảng trực tuyến để che giấu dòng tiền bất hợp pháp trong thời đại số.

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