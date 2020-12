Bắt thanh niên nhắn tin, đe dọa bé gái 9 tuổi chụp ảnh khỏa thân rồi gửi cho bạn bè xem

Tối 14-12, tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ hình sự Vòng Quý Ón (SN 1997; trú tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.

Vòng Quý Ón tại cơ quan công an

Theo công an, cuối tháng 11-2020, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin trình báo của anh Đ. (trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) về việc con gái anh là cháu Q. (SN 2011) bị một tài khoản có nick Zalo "ck Sói Xám" nhắn tin dụ dỗ, đe dọa bắt phải chụp ảnh khỏa thân gửi cho chủ tài khoản này. Do lo sợ, cháu Q. đã chụp ảnh và gửi Ón.. Vụ việc xảy ra khiến cháu Q. hoảng sợ, bị tổn hại về tinh thần.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã khẩn trương làm rõ chủ tài khoản Zalo có tên "Ck Sói Xám" là Vòng Quý Ón.

Tại công an, Ón khai nhận khoảng đầu tháng 9-2020, qua mạng xã hội và trò chơi điện tử trực tuyến, đối tượng quen biết 1 tài khoản mạng xã hội Zalo. Khi nhắn tin nói chuyện, Ón biết chủ tài khoản là cháu Q. (SN 2011) và đã dụ dỗ cháu tự chụp ảnh khỏa thân. Sau đó, thanh niên này đã sử dụng những hình ảnh này chia sẻ cho bạn bè.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, xử lý Vòng Quý Ón theo quy định.

Qua vụ việc này, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thường xuyên quản lý, quan tâm đến con em mình. Chủ động trò chuyện, chia sẻ để các con tự phòng tránh, không kết bạn, cung cấp thông tin cá nhân với người lạ, đặc biệt không chụp hình hay làm theo yêu cầu của đối tượng lạ; kịp thời báo với người lớn trong gia đình và nhà trường về những nghi ngờ việc mình đang bị lạm dụng hoặc xâm hại.