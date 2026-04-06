"Bắt tay" cùng ông lớn phân phối PSD, VSP quyết tâm đưa hệ sinh thái công nghệ Việt "phủ sóng" mọi gia đình

Ông Lã Hữu Luyến (Hãng VSP) trao chứng nhận cho ông Phan Hải Âu, đại diện (NPP PSD)

Khi hai "ông lớn" chung một tầm nhìn

Nếu bạn là một tín đồ build PC hay quan tâm đến thiết bị giải trí gia đình, cái tên VSP chắc chắn không còn xa lạ với hành trình 19 năm thầm lặng nhưng đầy uy lực. Ngày 03/04 vừa qua, tại không gian sang trọng của Hotel Nikko Saigon, VSP đã chính thức thực hiện bước đi chiến lược nhất năm 2026: Ký kết hợp tác toàn diện cùng Nhà phân phối PSD.



Sự kiện quy tụ hơn 250 khách mời, là những đại lý và đối tác lớn nhất toàn quốc. Tại đây, câu chuyện về "Sức mạnh của tầm nhìn" (Vision Super Power) đã được cụ thể hóa bằng cái bắt tay giữa năng lực sản xuất của VSP và mạng lưới phân phối chuyên nghiệp của PSD.

Hãng VSP và các đối tác cam kết đồng lòng vì mục tiêu chung

Hệ sinh thái "All-in-one" cho cuộc sống số



Tại sao sự kiện này lại khiến giới công nghệ chú ý đến vậy? Câu trả lời nằm ở hệ sinh thái sản phẩm cực kỳ đa dạng mà VSP đang sở hữu:



Các bộ nguồn máy tính đạt chứng nhận quốc tế của hãng VSP

Linh kiện máy tính chuyên nghiệp: Từ Case, nguồn, SSD đến các mẫu màn hình đồ họa được đánh giá cao về độ bền và thẩm mỹ.

Các mẫu Smart Tivi cao cấp của VSP

Smart TV thế hệ mới: Những mẫu Tivi mang thương hiệu VSP với thiết kế tràn viền, hình ảnh sắc nét, hứa hẹn trở thành "trái tim" giải trí trong mọi phòng khách.



Việc hợp tác cùng PSD giúp dải sản phẩm này không chỉ dừng lại ở các cửa hàng chuyên biệt, mà sẽ xuất hiện rộng khắp trên toàn quốc với dịch vụ hậu mãi chuẩn 5 sao.



Lãnh đạo VSP đã đưa ra cam kết mạnh mẽ

Cam kết vì người dùng và đối tác



Một điểm nhấn xúc động tại sự kiện chính là triết lý kinh doanh của VSP: "Chăm sóc sau bán hàng là chiến lược – không phải chi phí". VSP khẳng định xây dựng hệ thống bảo hành toàn quốc và cam kết không cạnh tranh bán lẻ với đại lý.



Mục tiêu rất rõ ràng: VSP tồn tại để giúp các đối tác phát triển bền vững và giúp người tiêu dùng Việt tiếp cận công nghệ cao với mức giá hợp lý nhất.



Trong kỷ nguyên mà các thương hiệu ngoại đang chiếm ưu thế, cái bắt tay giữa VSP và PSD là một tín hiệu vui cho thấy nội lực mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt. Không chỉ là kinh doanh, đó là tinh thần "Công nghệ lan tỏa", mang những sản phẩm tốt nhất, tử tế nhất đến tay người dùng.