Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Đà Nẵng) ngày 13/11 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thị An (SN 1983, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang (cũ) - nay là phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến tháng 10/2023, bà An nhiều lần vay tiền của nhiều người để kinh doanh nhưng mất khả năng trả nợ. Do không có tiền để trả nợ, bà An bịa chuyện cần vốn để mở nhà hàng ăn uống, kinh doanh trầm hương và Sâm Ngọc Linh kiếm lời, hứa trả lãi suất 6%/tháng để vay tiền của bà N.T.T.N (trú cùng địa phương).

Tin tưởng lời bà An, từ tháng 11/2023 đến tháng 9/2024, bà N. đã nhiều lần cho vay với tổng số tiền 10,36 tỉ đồng. Để có tiền cho vay lại, bà N. huy động vốn từ hai người quen hơn 4 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà An không sử dụng vào việc kinh doanh như cam kết mà đem trả nợ cho các khoản vay trước đó.

Công an xác định tổng số tiền bà An chiếm đoạt là 10,36 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục thụ lý đơn tố cáo của một người khác về việc bị bà An lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 7,5 tỷ đồng.